Udinese, Collavino: "Discorso salvezza virtualmente chiuso, vogliamo finire a sinistra"

Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del momento dei friulani: “Siamo molto contenti della classifica, evidentemente stiamo facendo un percorso di crescita che sta portando risultati. Si conferma una comunicazione coerente, fatta fin dall’estate scorsa. Il nostro obiettivo era quello di migliorare, cercare di anticipare il più possibile il discorso salvezza, e sono due cose rispettate. Abbiamo quattro punti in più rispetto alla stagione scorsa e possiamo considerare virtualmente raggiunta la salvezza. Questo ci consente di guardare avanti, in prospettiva, e cogliere ulteriori possibilità in campionato”.

Sul mercato sono arrivati Arizala e Mlacic. È un’ottica di crescita, è questa la strada?

“Sì, il valore e il bello è proprio il processo di maturazione che dei giovani stanno facendo. Giocatori come Atta, Ekkelenkamp, Solet, Okoye fanno parte di una rosa ben ampia, ulteriormente allargata con due acquisti: sono due giovani di prospettiva, su cui potremo programmare per il futuro. Le vittorie di questo campionato, anche con squadre importanti, generano consapevolezza: è un ulteriore motore in più”.

Come sta Zaniolo?

“È normale che avesse tanta voglia di entrare, dopo 18 giorni fuori per infortunio. È un giocatore che ha lavorato molto intensamente finora, è normale che ci tenesse molto a rientrare, in particolare con una sua ex squadra, e di essere parte della squadra che ha poi vinto la partita. Un po’ di frenesia all’ultimo minuto è normale”.

Il Bluenergy Stadium è un esempio, ci sono altri step? “Abbiamo fatto molto, ma c’è ancora molto da fare. Oggi siamo contenti per aver reso operativo il più grande parco solare in Italia sul tetto di uno stadio. Andiamo avanti sulla nostra strada di realizzare uno stadio sempre più green, sulla politica di sostenibilità portata avanti anche con i nostri partner”.

Obiettivo cinquanta punti a fine stagione? “Abbiamo parlato di più obiettivi, di questo, della colonna di sinistra. Non dimentichiamoci che siamo anche tutti tifosi oltre che dirigenti: il paron Pozzo non ha mai nascosto il desiderio di tornare a gustarsi le competizioni europee. È un percorso che stiamo facendo, che dobbiamo continuare a fare anche meritandoci. Dal nostro punto di vista la parte sinistra della classifica dovrebbe essere a portata di mano, ma non la viviamo come motivo d’ansia”.