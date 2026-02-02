Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Udinese, Ekkelenkamp: "Mi alleno molto per questi tiri. Come Pirlo? Grande complimento"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:15Serie A
Andrea Carlino

La Roma ferma la sua corsa al Bluenergy Stadium contro un'Udinese cinica. I friulani si impongono con il risultato di 1-0 sulla formazione di Gasperini grazie alla rete di Jurgen Ekkelenkamp a inizio ripresa, conquistando tre punti fondamentali per la classifica. I giallorossi restano così a 43 punti, scivolando al quinto posto e venendo scavalcati dalla Juventus, mentre l'Udinese sale a 32 punti agganciando la Lazio in una zona di classifica sempre più interessante.

Protagonista assoluto della serata è stato proprio il centrocampista olandese, autore di una punizione vincente che, complice una deviazione della barriera, ha beffato Svilar e regalato i tre punti ai bianconeri. Ekkelenkamp ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-gara, svelando i segreti dei suoi gol e rispondendo al paragone con Andrea Pirlo.

Jurgen, ne hai fatto un altro non proprio brutto, su punizione. Un po' fortunato perché c'è stata la deviazione, ma com'è possibile che segni solo gol belli?
"Non lo so. Sì, lo so perché mi alleno molto per i miei gol. Oggi non è un caso fare questa roba. È solo allenamento e poi lo provo in partita e faccio buoni gol".

Il nostro commentatore in tribuna che commentava la partita, Emanuele Giaccherini, ha giocato con Andrea Pirlo alla Juventus e ha detto che il tuo modo di calciare gli ricorda un po' il suo. Non ti sembra un brutto complimento?
"Sì, è un complimento grande. Pirlo era un giocatore grande, quindi è un complimento grande".

Guardi ogni tanto i suoi video magari per ispirarti a calciare in porta oppure no?
"No, no, non ho visto".

