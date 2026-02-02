Ufficiale
Cesena, rientra dal prestito il centrocampista Carlini. E viene ceduto al Venezia
Dopo aver disputato nove gare in questa stagione di Serie D con la maglia del Savoia il terzino classe 2007 Carlini fa ritorno per fine prestito al Cesena che lo ha successivamente ceduto al Venezia. Questa la nota del club romagnolo:
"Cesena FC comunica di aver risolto anticipatamente il prestito del centrocampista Alessandro Carlini con la società Savoia 1908 e di avere contestualmente ceduto il diritto alle sue prestazioni sportive a titolo definitivo al Venezia FC.
Il Club augura ad Alessandro le migliori fortune per la sua nuova avventura professionale".
