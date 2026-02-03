Zaragoza, nuovo numero 97 della Roma: "Contento di unirmi a un club così storico"

Nelle scorse ore l'esterno d'attacco spagnolo Bryan Zaragoza ha fatto il suo approdo alla Roma, venendo ufficializzato nell'ultimo giorno del calciomercato di gennaio 2026.

Il nuovo numero 97 ha voluto mandare anche un messaggio di benvenuto sui suoi profili social ai nuovi tifosi, almeno da qui al termine della stagione. Ha scritto Zaragoza, a corredo di un video pubblicato sul suo profilo Instagram: "Sono molto contento di unirmi a un club così storico come la Roma. Con tanta voglia di conoscere tutto ciò che c’è intorno al club,i suoi tifosi, la città, ma sopratutto dimostrare le mie qualità a tutti i tifosi di questo grande club nello Stadio Olimpico. DAJE ROMA".

Nelle stesse ore, Zaragoza ha anche mandato un messaggio d'addio rivolto ai tifosi del Celta Vigo: "Celtisti, congedarmi da una città come Vigo e da una squadra come il Celta non è facile. Grazie a tutti i lavoratori del club per avermi fatto sentire uno di voi fin dal primo minuto, alla dirigenza per la fiducia e per l’importante scommessa fatta in estate, ai miei compagni per essere uno spogliatoio unico in cui tutti vanno nella stessa direzione, e allo staff tecnico per il loro modo di fare, in particolare a Claudio: a Vigo c’è un allenatore per molto tempo. Grazie ai tifosi per l’affetto ricevuto in ogni partita, in ogni passeggiata che facevo per le strade della nostra città… Siete il polmone di questo club. Alcuni diranno che sono stati solo sei mesi di nulla, ma per me sono stati unici. Le notti di EuroCelta al Balaídos, l’ingresso in campo con Oliveira Dos Cen Anos, la vittoria al Bernabéu… Non sono solo sei mesi, sono ricordi per tutta una vita. Ve lo assicuro. Di nuovo, grazie di tutto. In bocca al lupo per il resto della stagione. Vi seguirò da vicino".