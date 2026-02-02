Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, Union Brescia e Renate vincono nei posticipi: i risultati e la classifica aggiornata

Serie C, Union Brescia e Renate vincono nei posticipi: i risultati e la classifica aggiornataTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:33Serie C
Tommaso Maschio

Nei due posticipi del Girone A di Serie C arrivano i successi di Union Brescia e Renate. Le Rondinelle si impongono, nonostante l’uomo in meno, sul campo della Giana Erminio grazie ai gol del neo acquisto Crespi e di Balestrero, mentre le Pantere ringraziano una rete di Karlsson poco prima dell’ora di gioco per ottenere i tre punti sull’Alcione Milano.

24ª GIORNATA – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Già giocate
Arzignano Valchiampo - Triestina 4-1
31' e 45'+1 Lakti (A), 52' Mattioli (A),67' Okolo (T), 71' Lanzi (A)
Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona 1-0
54' Marconi
Trento - Lecco 1-1
85' Candelari (T), 90'+6 Metlika (L)
Inter U23 - Pergolettese 1-1
35' Corti (P), 52' Cinquegrano (I)
Ospitaletto Franciacorta - Lumezzane 1-2
62' Bertoli (O), 78' Ferro (L), 84' Caccavo (L)
Cittadella - Albinoleffe 0-1
78' Sali
Pro Patria - Vicenza 0-4
24' Stuckler, 29' Cappelletti, 55' Capello, 62' Morra
Pro Vercelli - Novara 1-0
18' Akpa Akpro
Giana Erminio - Union Brescia 0-2
9’ Crespi, 79’ Balestrero
Renate - Alcione Milano 1-0
57’ Karlsson

Classifica: Vicenza 62, Brescia 46, Lecco 45, Union Inter U23 38, Renate 38, Alcione Milano 36, Cittadella 36, Trento 35, Giana Erminio 32, Lumezzane 32, Pro Vercelli 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 28, AlbinoLeffe 28, Novara 27, Ospitaletto 26, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 12, Triestina 1
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Ascoli - Livorno 3-1
8' e 35' Gori (A), 13' D'Uffizi (A), 17' Baldi (L)
Guidonia Montecelio - Arezzo 0-0
Perugia - Ravenna 1-1
18' Montevago (P), 32' Tenkorang (R)
Pianese - Vis Pesaro 1-2
26' Martey (P), 36' Vezzoni (V), 87' Stabile (V)
Bra - Gubbio 1-0
35' Sinani
Campobasso - Pontedera 3-2
22' Vitali (P), 50' Bifulco (C), 58' Salines (C), 77' Gargiulo (C), 90'+1 Nabian (P)
Carpi - Sambenedettese 0-0
Juventus Next Gen - Pineto 1-0
23' Gil Puche
Ternana - Torres 0-2
36' [rig.] Diakite, 86' Liviero
Riposa – Forlì

Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36, Campobasso 33, Juventus Next Gen 33, Pianese 31, Vis Pesaro 30*, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29*, Carpi 28, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 20, Torres 20, Pontedera 15*
N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Cavese - Casarano 1-1
62' [rig.] Chiricò (CAS), 84' Ubani (CAV)
Sorrento - Catania 3-1
6' Forte (C), 13' Sabbatani (S), 26' Crecco (S), 90' Ricci (S)
Atalanta U23 - Benevento 3-4
3' Lamesta (B), 13' e 18' Levak (A), 45'+3 Misitano (A), 50' e 89' Pierozzi (B), 64' Saio (B)
Monopoli - Latina 1-0
46' Vinciguerra
Trapani - Team Altamura 0-1
38' Curcio
AZ Picerno-Potenza 2-0
8' Abreu, 12' Bianchi
Cosenza-Casertana 3-1
32' rig. Liotti (Cas), 56' Dametto (Cos), 60' Achour (Cos), 77' Contiliano (Cos) - [espulso Saco (Cas) al 90'+1]
Siracusa-Crotone 1-3 30' rig. Contini (S), 38' Zunno (C), 45'+5 Vinicius (C),  66' rig. Gomez (C)
Domenica 1° febbraio
Foggia-Audace Cerignola 1-3
36' e 58' Vitale (AC), 78' D'Orazio (AC), 85' Castorri (F)
Salernitana-Giugliano 1-1
17' Ferraris (S), 62' D'Agostino (G)

Classifica: Benevento 54, Catania 51, Salernitana 46, Cosenza 40, Casertana 39, Monopoli 37, Crotone 37, Audace Cerignola 35, Casarano 30, Team Altamura 30, Potenza 29, Sorrento 27, Latina 26*, Atalanta U23 26, Trapani 25, Cavese 23, Foggia 22, Picerno 22, Siracusa 21, Giugliano 18
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Sorrento, arriva il centrale Diop dall'Union Brescia. Il comunicato dei campani Sorrento, arriva il centrale Diop dall'Union Brescia. Il comunicato dei campani
Serie C, si chiude oggi la 24ª giornata: due posticipi con vista playoff nel Girone... Serie C, si chiude oggi la 24ª giornata: due posticipi con vista playoff nel Girone A
Union Brescia, Corini: "Vogliamo reagire e dare fastidio al Vicenza" Union Brescia, Corini: "Vogliamo reagire e dare fastidio al Vicenza"
Altre notizie Serie C
Faggiano: "Rosa della Salernitana rinforzata. Antonucci ha esperienza e qualità" Faggiano: "Rosa della Salernitana rinforzata. Antonucci ha esperienza e qualità"
Foggia, Casillo: "Liguori era un colpo necessario. In due settimane fatti otto innesti"... Foggia, Casillo: "Liguori era un colpo necessario. In due settimane fatti otto innesti"
Bra, ha firmato lo svincolato Pretato. E arriva Scapin dalla Dolomiti Bellunesi UfficialeBra, ha firmato lo svincolato Pretato. E arriva Scapin dalla Dolomiti Bellunesi
Serie C, Union Brescia e Renate vincono nei posticipi: i risultati e la classifica... Serie C, Union Brescia e Renate vincono nei posticipi: i risultati e la classifica aggiornata
Cavese, Barone e Natale in prestito in Serie D. Arriva il giovane Di Costanzo UfficialeCavese, Barone e Natale in prestito in Serie D. Arriva il giovane Di Costanzo
Ternana, arriva il difensore Lodovici dalla Virtus Verona. La formula UfficialeTernana, arriva il difensore Lodovici dalla Virtus Verona. La formula
Atalanta U23, Diao saluta subito: il suo futuro è in Spagna al Mirandes UfficialeAtalanta U23, Diao saluta subito: il suo futuro è in Spagna al Mirandes
Pontedera, le operazioni di oggi: Ladinetti al Perugia, Scaccabarozzi al Forlì e... UfficialePontedera, le operazioni di oggi: Ladinetti al Perugia, Scaccabarozzi al Forlì e Peretta al Cittadella
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Nkunku, anche se scalpita Fullkrug
3 Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimo
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
5 Juventus, 6 mesi di contratto con opzione per Icardi: aveva detto sì. Ma l'affare è tramontato
Ora in radio
Repliche 20:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma resta dietro la Juve, l'Udinese aggancia la Lazio
Immagine top news n.1 L'Udinese ridimensiona la Roma: 1-0 firmato Ekkelenkamp, che parata di Okoye nel recupero
Immagine top news n.2 Atalanta, ceduto Lookman all'Atletico Madrid a titolo definitivo. Il comunicato
Immagine top news n.3 Milan, salta l’arrivo di Mateta: dopo ulteriori verifiche i rossoneri hanno fermato l'operazione
Immagine top news n.4 Leo Messi può tornare a casa: principio d'accordo con il Newell's per il 2027
Immagine top news n.5 Lazio, offerti 30 milioni all'Inter per Davide Frattesi: no dei nerazzurri
Immagine top news n.6 Verona, esonerato Paolo Zanetti. Ecco il comunicato del club
Immagine top news n.7 Milan, ore decisive per Mateta: il punto in attesa delle ulteriori visite mediche
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.2 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.3 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.4 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, Carnevali: “Bakola ragazzo tra i più interessanti. Berardi rimane da Nazionale”
Immagine news Serie A n.2 Evacuo: “Harrison e Solomon possono essere innesti funzionali per la Fiorentina”
Immagine news Serie A n.3 Riso: “Frattesi felice di rimanere all’Inter. Per Lucca la Premier è un’opportunità”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Napoli pronto a chiudere un colpo dopo il gong. Domani visite e firma di Pereyra
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Runjaic: "Tenuto molto bene il campo. Davis? Non sappiamo ancora"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Runjaic: "Europa? Bello pensarci, ma restiamo con i piedi per terra"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "Serata non fortunata, ma si gioca troppo. Ora recuperiamo gli infortunati"
Immagine news Serie A n.5 Roma, El Aynaoui: "Sapevamo che l'Udinese è squadra fisica, il gol ha indirizzato la gara"
Immagine news Serie A n.6 Iling-Junior torna in Serie A: il nuovo acquisto del Pisa è arrivato in città. Le immagini
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Blesa saluta e vola in Portogallo: ha firmato con il Rio Ave
Immagine news Serie B n.2 Bari, Moncini: "Voci sul mio conto erano vere, ma la società è stata chiara"
Immagine news Serie B n.3 SudTirol, Tonin: "Qui tutte le condizioni per esprimermi al meglio. Voglio la salvezza"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, rientra dal prestito il centrocampista Carlini. E viene ceduto al Venezia
Immagine news Serie B n.5 Bari, arriva il centrocampista Traore dal Southampton: questa la formula del trasferimento
Immagine news Serie B n.6 Bari, Di Cesare: "Spero di aver migliorato la rosa a disposizione di Longo. Dorval? Fondamentale"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Faggiano: "Rosa della Salernitana rinforzata. Antonucci ha esperienza e qualità"
Immagine news Serie C n.2 Foggia, Casillo: "Liguori era un colpo necessario. In due settimane fatti otto innesti"
Immagine news Serie C n.3 Bra, ha firmato lo svincolato Pretato. E arriva Scapin dalla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Union Brescia e Renate vincono nei posticipi: i risultati e la classifica aggiornata
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Barone e Natale in prestito in Serie D. Arriva il giovane Di Costanzo
Immagine news Serie C n.6 Ternana, arriva il difensore Lodovici dalla Virtus Verona. La formula
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Parma Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 A Canzi la Panchina d'Oro femminile: "Sono emozionato. Grazie alla Juve e alle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter, dopo sei mesi Van Dijk saluta e va in prestito in Germania: giocherà nell'Hoffenheim
Immagine news Calcio femminile n.3 Secondo innesto offensivo per la Juventus: arriva Capeta dallo Sporting CP
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, arriva un rinforzo in mezzo al campo dal Tottenham: ecco Csiki in prestito
Immagine news Calcio femminile n.5 Floe-Banusic fanno volare il Napoli: 2-1 in casa della Fiorentina in Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma, nuovo innesto per l'attacco: arriva Leskinen dal Norrkoping
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping