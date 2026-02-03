Monopoli, il ds Chiricallo svela: "Abbiamo fatto un tentativo per Partipilo"

Marcello Chiricallo, direttore sportivo del Monopoli, commenta la cessione dell'esterno Imputato al Modena: "Abbiamo realizzato una plusvalenza importante con un ragazzo che in soli cinque mesi è passato dalla Serie D alla Serie B. Questo è il tipo di operazioni che dobbiamo continuare a fare. Lo abbiamo sostituito con Antoni, un esterno sinistro mancino, classe ’99. In settimana è arrivato anche Fedel, un giocatore duttile che può ricoprire entrambe le fasce. Inoltre, abbiamo ceduto Tirelli all’Entella. Il nostro obiettivo è quello di far crescere e valorizzare i nostri giovani: la società crede fortemente nelle risorse interne e nel lavoro del settore giovanile, in particolare della Primavera".

Qualche battuta anche sul passaggio di Tirelli all'Entella, così come un tentativo per Partipilo del Bari: "E' una operazione nata ieri, ed è un'altra plusvalenza importante. Noi stiamo mantenendo fede all'obiettivo che ci siamo prefissati, valorizzando il materiale che abbiamo e quando ci sono le occasioni mandare i ragazzi in B. Ci abbiamo provato per Partipilo, ma andiamo avanti con le risorse che abbiamo. Per ora stiamo bene così. L'obiettivo era quello di realizzare quello che potevamo fare, senza nascondere l'obiettivo di rimanere in Lega Pro, che è un campionato si difficile, ma nel quale possiamo giocarcela con tutti con le nostre forze". Lo riporta TuttoC.com