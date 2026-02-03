Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Vicenza, il cordoglio del club per la scomparsa dell'ex Nicolas Giani

Vicenza, il cordoglio del club per la scomparsa dell'ex Nicolas Giani
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:04Serie C
Daniel Uccellieri

La società L.R. Vicenza esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicolas Giani, ex giocatore del Lane che tra il 2008 e il 2012 ha collezionato 108 presenze con la maglia biancorossa.

