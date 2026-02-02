Ufficiale
Parma, nuovo innesto per l'attacco: arriva Leskinen dal Norrkoping
Parma Calcio Women comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Dana Leskinen, nata il 22 settembre 2001, fino al 2027.
Attaccante finlandese, Leskinen ha fatto parte di tutte le Nazionali giovanili della Finlandia ed è attualmente nel giro della Nazionale femminile maggiore. Con la selezione Under 17 ha partecipato sia al Campionato Europeo sia alla Coppa del Mondo di categoria, disputata in Uruguay nel 2018
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
