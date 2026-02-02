Ufficiale Parma, nuovo innesto per l'attacco: arriva Leskinen dal Norrkoping

Parma Calcio Women comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Dana Leskinen, nata il 22 settembre 2001, fino al 2027.

Attaccante finlandese, Leskinen ha fatto parte di tutte le Nazionali giovanili della Finlandia ed è attualmente nel giro della Nazionale femminile maggiore. Con la selezione Under 17 ha partecipato sia al Campionato Europeo sia alla Coppa del Mondo di categoria, disputata in Uruguay nel 2018