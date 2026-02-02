Bari, Di Cesare: "Spero di aver migliorato la rosa a disposizione di Longo. Dorval? Fondamentale"

Il direttore sportivo del Bari Valerio Di Cesare ha parlato ai canali ufficiali del club alla chiusura del mercato di riparazione facendo un bilancio di quanto fatto in questo mese: "Partiti con altri presupposti ad inizio stagione, ma oggi ci ritroviamo in una questa situazione, una situazione che di certo non ci aspettavamo. Importante sarà remare tutti nella stessa direzione, è fondamentale mantenere la categoria. Mercato sicuramente non semplice, cercato di intavolare diverse trattative per apportare delle modifiche secondo le indicazioni del Mister, puntando a migliorare la rosa in funzione dell'obiettivo. Spero di esserci riuscito, ma sarà ovviamente il campo a parlare.

Traorè? Ragazzo che seguivamo da tempo, dotato di caratteristiche diverse da quelle che abbiamo in mezzo al campo, che ha struttura, velocità, gamba; in Italia il mercato offriva poco ed abbiamo optato per questo ragazzo.

L'operazione Odenthal non è stata semplice, c'erano diverse squadre interessate a lui; contento di averla spuntata perché ritengo possa essere un giocatore capace di farci fare il salto di qualità, ma vorrei aspettare a dare giudizi, perché il vero giudice è sempre il campo. L'obiettivo della salvezza per noi è fondamentale.

Partipilo? Mi dispiace non siano riusciti a chiudere e dare la possibilità ad Anthony di andare a giocare. Dorval? Lo abbiamo reputato un calciatore fondamentale per noi e si è deciso di non cederlo".