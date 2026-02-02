Bari, Moncini: "Voci sul mio conto erano vere, ma la società è stata chiara"

“Mi sento vecchio quando leggo le date di nascita, ci siamo incrociati spesso con Mantovani e Artioli, mentre gli altri li conosco poco”. L’attaccante del Bari Gabriele Moncini ha parlato così a TeleBari dei nuovi arrivati soffermandosi anche sulle voci che lo volevano lontano dalla Puglia: “Sono state vere, il mio procuratore mi informava di richieste, ma la società è stata chiara sia con me che con chi richiedeva. - prosegue il classe ‘96 come si legge su Tuttobari.com – Cuni? Preferisco giocare da solo, ma due trequartisti di gamba possono portare anche via un difensore. Posso giocare anche in coppia, ma preferisco da solo. Cuni fisicamente è un atleta, posso conviverci ma serve capire come".

Spazio poi al nuovo corso con Longo in panchina: “L'atteggiamento è cambiato. Avevamo bisogno di un allenatore così. Per un'ora col Palermo abbiamo tenuto bene il campo. Un gioco dispendioso contro una squadra di alta classifica lo paghi se non passi in vantaggio. Deve esserci sempre aggressività. Ora ci giochiamo il campionato in questo mese e mezzo".

Infine Moncini si sofferma sulla situazione complicata che sta attraversando la squadra con una classifica molto lontana dalle aspettative: “È inattesa per tutti. Ho firmato il due luglio, senza alcun dubbio sulla scelta. Purtroppo fa parte del gioco, quando cambi è difficile rientrare in rotta. Ma siamo professionisti e dobbiamo adattarci. I miei obiettivi erano fare doppia cifra di gol per andare ai playoff. Mi piace il clima, abitando vicino al mare. E la tifoseria e pazzesca e l'inno emozionante".