Okoye alza la voce dopo l'1-0 con la Roma: "Possiamo battere qualsiasi squadra di Serie A"
TUTTO mercato WEB
Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, ha commentato così la vittoria di questa sera contro la Roma a Sky Sport: "Sono felice di aver aiutato un po' col mio intervento nel recupero su Mancini, ma la squadra ha fatto una prestazione grandiosa. Sono contento per i tre punti, per noi e per la città".
Sui miglioramenti dell'Udinese: "Lavoriamo duro ogni giorno, tutti insieme. Ci sentiamo molto, molto forti e possiamo battere qualsiasi squadra di Serie A".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
1 Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile