Okoye alza la voce dopo l'1-0 con la Roma: "Possiamo battere qualsiasi squadra di Serie A"

Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, ha commentato così la vittoria di questa sera contro la Roma a Sky Sport: "Sono felice di aver aiutato un po' col mio intervento nel recupero su Mancini, ma la squadra ha fatto una prestazione grandiosa. Sono contento per i tre punti, per noi e per la città".

Sui miglioramenti dell'Udinese: "Lavoriamo duro ogni giorno, tutti insieme. Ci sentiamo molto, molto forti e possiamo battere qualsiasi squadra di Serie A".