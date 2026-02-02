SudTirol, Tonin: "Qui tutte le condizioni per esprimermi al meglio. Voglio la salvezza"

“Sono molto soddisfatto del mio arrivo al SudTirol. Le prime sensazioni sono ottime”. L’attaccante Riccardo Tonin ha parlato così della sua nuova avventura dopo l’arrivo dal Pescara dove ha giocato nella prima metà della stagione: “Qui ci sono tutte le condizioni per esprimermi al meglio e considero questa una grande opportunità. Nello spogliatoio ritrovo alcuni ex compagni, come Martini, Pecorino e Frigerio, loro, così come tutto il gruppo, mi hanno accolto molto bene”.

“Mi piace giocare negli spazi, attaccare la profondità e sfruttare corsa, forza fisica e dribbling, che considero i miei principali punti di forza. - prosegue Tonin come su legge sul sito del club - Quest’anno, giocando in Serie B, ho fatto esperienza in categoria e ho potuto constatare quanto sia un campionato difficile e competitivo”.

Infine uno sguardo al futuro prossimo: “Il mio obiettivo per questa stagione è contribuire alla causa comune della squadra e lavorare insieme ai compagni per raggiungere la salvezza”.