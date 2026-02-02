Pisa, ecco mister Hiljemark: il successore di Gilardino è appena atterrato a Bologna
Oscar Hiljemark è arrivato in Italia e si prepara a iniziare ufficialmente la sua esperienza sulla panchina del Pisa. Il tecnico svedese - riporta Sky Sport - è atterrato a Bologna pochi minuti fa, primo passo concreto verso la nuova avventura in nerazzurro.
La società toscana ha deciso di puntare su di lui per imprimere una svolta dopo l’esonero di Alberto Gilardino, individuando in Hiljemark il profilo giusto per rilanciare squadra e ambiente. Per rendere possibile quest'operazione, l'ex calciatore tra le altre del Genoa ha risolto il contratto che lo legava all’Elfsborg, club con cui ha ben impressionato nel suo Paese.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
