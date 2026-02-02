Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Secondo innesto offensivo per la Juventus: arriva Capeta dallo Sporting CP

© foto di José María Díaz Acosta
Tommaso Maschio
Oggi alle 21:10Calcio femminile
Tommaso Maschio

Dopo l'australiana Rasmussen, la Juventus ha piazzato un altro colpo in attacco tesserando la duttile Ana Capeta dallo Sporting CP. Questa la nota del club bianconero:

"La Juventus Women accoglie Ana Capeta, attaccante portoghese che arriva in bianconero dallo Sporting CP Futebol Feminino in prestito - con diritto di opzione - fino a giugno 2026.

Classe 1997, Ana Capeta porta alla Juventus un profilo di grande esperienza e mentalità vincente. Nata a Beja e cresciuta calcisticamente in Portogallo, ha legato gran parte della sua carriera allo Sporting CP, con cui ha conquistato due campionati, due coppe del Portogallo e due supercoppe portoghesi superando anche quota 100 gol realizzati con la maglia biancoverde.

Nel suo percorso spicca anche l’esperienza internazionale con la Nazionale maggiore lusitana con cui ha all’attivo 51 presenze e 11 gol. Capeta ha anche preso parte all’ultimo campionato Europeo disputato in Svizzera, confermando il suo valore anche sul palcoscenico continentale.

Attaccante dinamica, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo, Ana abbina intensità, senso del gol e grande spirito di sacrificio al servizio della squadra.

Con il suo arrivo, la Juventus Women aggiunge ulteriore qualità, profondità e ambizione al reparto offensivo".

