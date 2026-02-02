Serie A, la classifica aggiornata: la Roma resta dietro la Juve, l'Udinese aggancia la Lazio
L'Udinese rallenta la corsa Champions della Roma, battendola per 1-0 tra le mura amiche. I giallorossi restano quinti, superati dalla Juventus dell'ex Spalletti, mentre i bianconeri agganciano la Lazio al nono posto. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa di Bologna-Milan, ultimo atto del 23° turno:
Inter 55 (23 partite giocate)
Milan 47 (22)
Napoli 46 (23)
Juventus 45 (23)
Roma 43 (23)
Como 41 (23)
Atalanta 36 (23)
Lazio 32 (23)
Udinese 32 (23)
Bologna 30 (22)
Sassuolo 29 (23)
Cagliari 28 (23)
Torino 26 (23)
Genoa 23 (23)
Cremonese 23 (23)
Parma 23 (23)
Lecce 18 (23)
Fiorentina 17 (23)
Pisa 14 (23)
Verona 14 (23)
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
