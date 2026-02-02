A Canzi la Panchina d'Oro femminile: "Sono emozionato. Grazie alla Juve e alle ragazze"

Massimiliano Canzi è stato premiato oggi a Coverciano con la Panchina d’Oro della Serie A Women per la stagione 2024/25, al termine di un’annata da protagonista sulla panchina della Juventus Women.

Alla sua prima stagione in bianconero, Canzi ha lasciato subito il segno centrando uno storico double, conquistando Scudetto e Coppa Italia e guidando la squadra a un percorso di altissimo livello. Un lavoro riconosciuto dal Settore Tecnico della FIGC nel corso della cerimonia ufficiale avvenuta oggi, durante la quale il premio come miglior allenatore dello scorso campionato è stato consegnato da Mario Beretta, attuale presidente del Settore Tecnico e di cui per anni lo stesso Canzi è stato collaboratore.

Con questo riconoscimento, Massimiliano Canzi diventa il terzo allenatore della storia della Juventus Women a conquistare la Panchina d’Oro, dopo Rita Guarino e Joe Montemurro, confermando l’eccellenza del percorso intrapreso dal Club nel calcio femminile.

"Sono emozionato per quello che vuol dire ricevere questo premio grazie al voto dei miei colleghi. Ci tengo a ringraziare le mie giocatrici che sono state le assolute protagoniste della stagione che abbiamo fatto, la Juventus che mi ha dato l’opportunità di competere ad alti livelli e il mio staff che mi aiuta a crescere e migliorare ogni giorno".