Floe-Banusic fanno volare il Napoli: 2-1 in casa della Fiorentina in Serie A Women

Due reti nei primi venti minuti firmate dalle attaccanti Floe e Banusic permettono al Napoli Women di sbancare il campo della Fiorentina, che con Omarsdottir trova il gol della bandiera nel finale, e superare Viola e Lazio in classifica agganciando il Milan al quarto posto.

SERIE A WOMEN, 12ª GIORNATA

Lazio-Como Women 1-1

16' Kramzar (C), 26' Karczewska (L)

Milan-Genoa 2-1

9' e 88' van Dooren (M), 60' Cinotti (G),

Parma-Roma 3-3

3' Real Carranza (P), 21' [rig.] e 80' [rig.] Giugliano (R), 43' Cox (P), 54' Benedetti (P), 90'+10' Babajide)

Ternana Women-Inter 0-1

6' Detruyer

Juventus-Sassuolo 4-0

9’, 33’ e 56’ Beccari, 17’ Girelli

Fiorentina-Napoli Women 1-2

8’ Floe (N), 19’ Banusic (N), 81’ Omarsdottir (F)

Classifica - Roma 29, Inter 24, Juventus 23, Milan 20, Napoli Women 20, Lazio 19, Fiorentina 18, Como Women 17, Sassuolo 9, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7