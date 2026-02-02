Floe-Banusic fanno volare il Napoli: 2-1 in casa della Fiorentina in Serie A Women
Due reti nei primi venti minuti firmate dalle attaccanti Floe e Banusic permettono al Napoli Women di sbancare il campo della Fiorentina, che con Omarsdottir trova il gol della bandiera nel finale, e superare Viola e Lazio in classifica agganciando il Milan al quarto posto.
SERIE A WOMEN, 12ª GIORNATA
Lazio-Como Women 1-1
16' Kramzar (C), 26' Karczewska (L)
Milan-Genoa 2-1
9' e 88' van Dooren (M), 60' Cinotti (G),
Parma-Roma 3-3
3' Real Carranza (P), 21' [rig.] e 80' [rig.] Giugliano (R), 43' Cox (P), 54' Benedetti (P), 90'+10' Babajide)
Ternana Women-Inter 0-1
6' Detruyer
Juventus-Sassuolo 4-0
9’, 33’ e 56’ Beccari, 17’ Girelli
Fiorentina-Napoli Women 1-2
8’ Floe (N), 19’ Banusic (N), 81’ Omarsdottir (F)
Classifica - Roma 29, Inter 24, Juventus 23, Milan 20, Napoli Women 20, Lazio 19, Fiorentina 18, Como Women 17, Sassuolo 9, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7
