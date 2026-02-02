Lazio, offerti 30 milioni all'Inter per Davide Frattesi: no dei nerazzurri

Davide Frattesi è al centro del mercato ma l'Inter non ha intenzione di cederlo. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore la Lazio ha provato ancora una volta a portare il centrocampista nella Capitale alzando l'offerta e arrivando a una cifra complessiva di 30 milioni di euro, con la formula che sarebbe stata quella del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

L'Inter però ha ribadito ancora una volta il suo no alla cessione dell'ex Sassuolo che a meno di colpi di scena dovrebbe rimanere in nerazzurro almeno fino al termine della stagione. Frattesi è comunque nel mirino di diversi club e a poche ore dalla fine del calciomercato invernale è probabile che i nerazzurri ricevano altre proposte.