L'Udinese ridimensiona la Roma: 1-0 firmato Ekkelenkamp, che parata di Okoye nel recupero

Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:41Serie A
L’Udinese supera la Roma 1-0 al Bluenergy Stadium e rallenta la corsa Champions dei giallorossi al termine di una gara intensa, tirata e combattuta. Nel primo tempo sono i friulani a partire meglio, imponendo ritmo e aggressività soprattutto a centrocampo. All’8’ Atta prova la conclusione dalla distanza, trovando la risposta sicura di Svilar, mentre al 9’ Ekkelenkamp crea apprensione con un tiro-cross respinto corto dal portiere, senza che Solet riesca a trovare la deviazione vincente da pochi passi. La Roma soffre l’intensità avversaria, fatica a costruire gioco e si affida soprattutto a qualche ripartenza.

La pressione bianconera produce un’altra occasione nitida al 25’, quando Davis mette un cross teso dalla sinistra: Ekkelenkamp è pronto a colpire, ma Mancini interviene in extremis con un prezioso recupero decisivo. I giallorossi provano a reagire alzando il baricentro attorno al 20’, ma la manovra resta poco fluida. Al 30’ arriva comunque la migliore chance capitolina del primo tempo, con Malen che riceve in area, si gira sul sinistro e calcia, trovando la presa sicura di Okoye. Nel finale, tra il 38’ e il 40’, l’Udinese insiste ancora dalla distanza con Atta e Miller, senza però trovare lo specchio della porta.

Il gol è nell'aria e il meritato vantaggio della compagine di Runjaic si concretizza al 50': punizione dal limite dell'area di Jurgen Ekkelenkamp, per la verità non troppo potente, e deviazione fortuita di Malen che col gomito spiazza Svilar. La Roma accusa inizialmente il colpo, ma col passare dei minuti si riversa nella metà campo avversaria più con l'orgoglio che con la testa e le idee. Nel finale Cristante insacca di testa l'1-1 su assist di Tsimikas all'89', ma c'è posizione di fuorigioco, e soprattutto Okoye compie un vero miracolo su una girata di Mancini da distanza ravvicinata. Niente da fare per i capitolini e per le loro ambizioni europee, alla fine è l'Udinese a esultare giustamente per i tre punti.

