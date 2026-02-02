Foggia, Casillo: "Liguori era un colpo necessario. In due settimane fatti otto innesti"

"Liguori era un colpo che volevamo fare e che era necessario. Abbiamo rilevato la società da solamente due settimane e in questo lasso di tempo siamo riusciti a inserire otto giocatori, più di così non era possibile". Il presidente del Foggia Gennaro Casillo ha parlato così ad Antennasud dopo la chiusura del mercato invernale facendo il punto sulle varie operazioni: "Alcuni ragazzi hanno chiesto di andare via e abbiamo dovuto gestire anche le uscite. Il mercato è ormai chiuso, anche se resta la possibilità di intervenire su qualche svincolato, ma possiamo dire di aver centrato tutti gli obiettivi prefissati".

"Rammarico? Non ne ho di particolari, se non per qualche singola situazione. - prosegue Casillo come si legge su Tuttoc.com - Tutti conoscevano il nostro modo di lavorare e sapevano che operare a soli quattordici giorni dalla chiusura del mercato non era semplice, ma credo che siamo riusciti comunque a costruire una rosa competitiva e a fare un buon mercato".

Infine spazio alle difficoltà incontrate negli ultimi quindici giorni: "L’operazione più complessa è stata quella legata a Liguori, perché si erano concatenate delle situazioni complicate; mentre sono particolarmente orgoglioso dell’arrivo di Tommasini, un giocatore che seguivamo da tempo e nel quale riponiamo grande fiducia. Per quanto riguarda Vasquez, c’è stato un semplice interesse, senza che si arrivasse a qualcosa di concreto".