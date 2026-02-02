Ufficiale Bra, ha firmato lo svincolato Pretato. E arriva Scapin dalla Dolomiti Bellunesi

L’A.C. Bra ha partecipato alla giornata conclusiva della sessione invernale del calciomercato all’hotel Sheraton di Milano, rappresentata dal direttore sportivo Ettore Menicucci. La società giallorossa rende noto di aver concluso due importanti operazioni in entrata.

È stata apposta la firma per le prestazioni calcistiche di Mattia Pretato: nato a Cumiana (TO) nel 2002, difensore centrale di ruolo. Dopo le tappe nelle giovanili di Chisola, Juventus, Torino e Cuneo, passa al Pontedera U19. Scende in campo con il Ponsacco, poi fa ritorno a Pontedera e indossa la casacca dell’Arezzo (tra Serie D e Serie C). Fin qui, nella stagione 2025/2026, ha fatto parte della rosa del Pontedera (girone B della Serie C). Prima del passaggio con i braidesi, si era svincolato dal club toscano.

In prestito gratuito dalla Dolomiti Bellunesi (girone A della Serie C) fino al termine del campionato in corso di svolgimento, arriva Thomas Scapin: nato a Cittadella (PD) nel 2002, di ruolo attaccante. Giovanili del Montebelluna, Cittadella U19, Campodarsego, Cartigliano e Mestrino United (tra Primavera 2 e Serie D), prima delle esperienze all’Olbia, alla Clodiense e alla Dolomiti Bellunesi (tutte e 3 tra i professionisti).