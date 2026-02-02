Milan, salta l’arrivo di Mateta: dopo ulteriori verifiche i rossoneri hanno fermato l'operazione
Jean-Philippe Mateta non diventerà un giocatore del Milan. La notizia è di pochi minuti fa e la motivazione è dovuta allo stato fisico dell'attaccante francese, con il club rossonero che dopo i test medici svolti a più riprese tra ieri e oggi ha deciso di interrompere la trattativa e non portare avanti l'operazione.
Da capire a questo punto se il club di via Aldo Rossi proverà in extremis a prendere un altro attaccante oppure restare così, visto anche che manca pochissimo alla fine del calciomercato invernale. Oltre a questo resta adesso da capire anche la posizione della Juventus, che potrebbe tornare alla carica con il Crystal Palace.
