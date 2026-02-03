Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Massolin all'Inter, il ds del Modena spiega chi è: "Ricorda Ilicic, colpo lungimirante"

Massolin all'Inter, il ds del Modena spiega chi è: "Ricorda Ilicic, colpo lungimirante"
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:08Serie A
Daniel Uccellieri

Andrea Catellani, direttore sportivo del Modena, intervenuto ai microfoni di Sky, ha parlato anche di Yanis Massolin, talento ceduto all’Inter ma rimasto in prestito ai canarini fino al termine della stagione:

"È un giocatore speciale, con grande fisicità e grande qualità tecnica. È uno di quei profili che non si vedono spesso sui campi: l’investimento dell’Inter è stato lungimirante. C’è grande soddisfazione anche per il movimento della Serie B, è un segnale importante".

Alla domanda su un possibile paragone con Adrien Rabiot, Catellani ha aggiunto:
"È un giocatore che deve completare la sua evoluzione. A livello tattico si sta esprimendo bene da mezzala, ma ha giocato anche da trequartista dietro le punte. Ricorda anche Josip Iličić. Ha grande intelligenza, dentro e fuori dal campo: questa è la garanzia più importante per il futuro. Sarà una grande sfida e speriamo che in questi mesi possa darci una mano a raggiungere i nostri obiettivi".

Infine, un passaggio sul momento del Modena:
"Siamo sicuramente in crescita. Sono fortunato a lavorare per questo club: stiamo investendo e presto avremo un centro sportivo meraviglioso, tra i migliori in Italia. Ora testa al campionato: sabato ci aspetta una sfida importante contro la Sampdoria".

