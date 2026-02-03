Udinese, Ekkelenkamp match winner contro la Roma: "Gol bellissimo, sono felice"
Jurgen Ekkelenkamp, match winner di Udinese-Roma 1-0, ha analizzato così la vittoria di questa sera coi giallorossi grazie alla sua punizione al 50': "Ho segnato un gol bellissimo, sono felice. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma non abbiamo segnato. Nella ripresa siamo riusciti a fare gol, è stato importante".
Sugli obiettivi: "Pensiamo partita dopo partita".
