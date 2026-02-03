TMW Retroscena Frattesi: il trasferimento dall'Inter al Nottingham bloccato da... Chivu

Uno dei giocatori che sembravano in procinto di lasciare l'Inter nel calciomercato di gennaio 2026 che si è concluso giusto da qualche ora è Davide Frattesi. Il centrocampista non sta riuscendo a trovare lo spazio che si aspettava ormai di fatto dal momento in cui ha fatto il suo approdo nei nerazzurri, e questa finestra di trasferimenti invernale appariva quella giusta per un suo addio alla Beneamata.

Eppure le pretendenti per Frattesi in questo calciomercato di gennaio non mancavano. Si era mosso per esempio il Galatasaray, ma anche il Nottingham Forest. In particolare la soluzione inglese sembrava la più percorribile ad un certo punto, con gli inglesi che avevano raggiunto tutti gli accordi del caso sia con l'Inter per la cifra del trasferimento, che con il calciatore e il suo entourage per gli aspetti del contratto. A mettersi di mezzo, però, è stato il suo attuale allenatore.

Come ricostruito da Tuttomercatoweb.com, infatti, a bloccare la cessione di Frattesi è stato Cristian Chivu in prima persona. L'allenatore dell'Inter ha avuto un colloquio a tu per tu con il centrocampista prima della partita contro la Cremonese, nella quale l'ex Sassuolo ha fatto il suo ritorno tra i titolari. Il tecnico ha assicurato a Frattesi che, continuando ad allenarsi nel modo in cui stava facendo, avrebbe sicuramente trovato più spazio rispetto ai primi mesi di questa stagione. Un'opera di convincimento che ha colpito nel segno. Nelle scorse ore poi si era fatta avanti anche la Lazio, con una proposta da 28 milioni di euro più 2 di bonus, rispedita però al mittente.