Inter, dopo sei mesi Van Dijk saluta e va in prestito in Germania: giocherà nell'Hoffenheim
Dopo sei mesi in cui ha collezionato 11 presenze segnando una rete per l’attaccante Van Dijk è il momento di salutare l’Inter per andare in Germania a giocare con maggiore continuità con la maglia dell’Hoffenheim. Questo il comunicato della società nerazzurra:
"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Nikée Dianá van Dijk: l’attaccante classe 2003 si trasferisce all’Hoffenheim a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026".
