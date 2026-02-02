Fantacalcio, top & flop della 23ª giornata in Serie A

In attesa delle due partite (Udinese-Roma e Bologna-Milan) mancanti della 23ªgiornate, ecco i top e i flop della giornata al fantacalcio.

TOP



Bremer: difficile vedere un difensore centrale realizzare una doppietta, ma ce lo si può aspettare da uno dei migliori difensori del campionato, perfetto dietro e letale davanti. Con lui in campo è un'altra Juve e lo sta dimostrando. Fantavoto 13.5.

Carnesecchi: ancora più difficile vedere tra i migliori un portiere che con i suoi in 10 per tutta la partita è un vero proprio muro e si riesce pure ad opporre al rigore di Nico Paz a tempo scaduto. Rendimento da top dopo l'arrivo di Palladino, sia per prestazione che per gol subiti. Fantavoto 11.5.

Berardi: dopo quasi tre mesi torna al gol, il classico gol alla Berardi, oltre a tenere in apprensione tutta la partita la difesa del Pisa e a causare l'autorete di Caracciolo. Se ha smaltito davvero il suo infortunio e non avrà ricadute può vivere un finale di campionato degno del miglior Berardi ed essere un valore aggiunto per i suoi fantallenatori. Fantavoto 10.5.

FLOP

Paz: solita partita di grande qualità ma alla fine arriva l'ennesimo rigore dal dischetto (3 su 3 in serie A) che priva i suoi da 3 punti che sembravano conquistati al photofinish. Giocatore che ovviamente non si discute ma sarà molto difficile vederlo ancora presentarsi dagli 11 metri. Fantavoto 1.5.

Cambiaso: partita dominata sotto tutti i punti di vista dai bianconeri con l'unico neo del goffo autogol messo a segno dal difensore che conferma un rendimento ampiamente al di sotto di quanto preventivato ad inizio anno. Solo un gol e un assist in mezzo a prestazioni altalenanti e sicuramente non all'altezza. Fantavoto 3.

Ahanor: follia assoluta del giovane difensore della Dea che lascia i suoi in 10 per tutta la partita per un fallo stupido che gli varrà una squalifica di più giornate. La crescita passa anche dagli errori e sicuramente imparerà, però è certamente una grande delusione per i fantallenatori che hanno deciso di schierarlo in questo turno. Fantavoto 3.