TMW Udinese, il club valuta alternative: contatti con Gilardino in caso di addio di Runjaic

In casa Udinese si inizia a pensare al futuro partendo dalla panchina. Al momento non ci sono segnali di un possibile addio di Kosta Runjaic, legato ai bianconeri fino al 2027, ma è indubbio che l’ottimo lavoro svolto in Friuli abbia attirato l’interesse di diverse squadre sul tecnico tedesco.

Per questo motivo l’Udinese si starebbe cautelando in vista dell’eventualità che Runjaic possa chiedere di partire in estate: secondo quanto raccolto da TMW, il club bianconero ha avviato i primi contatti con Alberto Gilardino.