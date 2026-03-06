Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Udinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Atalanta

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:00Serie A
Davide Marchiol

11.50 - L'Udinese affronterà sabato alle ore 18:00 l' Atalanta al Gewiss Stadium per la ventottesima giornata di Serie A. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione in casa friulana. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

12:02 - Inizia la conferenza.

Il gruppo sembra molto compatto, abbiamo sentito le parole di Kamara e Kabasele in merito e sul ritiro:
"E' dal primo giorno in cui sono qui che lavoriamo per avere una buona atmosfera, il che è benissimo conciliabile con un lavoro intenso. Sono soddisfatto dei passi in avanti che abbiamo fatto sotto questo aspetto. Rispetto alla stagione scorsa qualche giocatore è cambiato e abbiamo lavorato molto per trovare ragazzi sul mercato che fossero adatti al nostro ambiente. Poi ovviamente i risultati sono fondamentali a livello professionistico, anche in Serie A. Questi aiutano a creare una bella atmosfera. Nonostante le tre sconfitte abbiamo tenuto fede alle nostre linee guida, senza ascoltare le voci. I ragazzi hanno affrontato bene questa situazione e abbiamo fatto un buon lavoro, parlando con la squadra. I due giorni di ritiro ci hanno fatto bene, ho visto una squadra concentrata, diligente e attenta, questo poi spesso si trasmette sul campo. Lo spirito di squadra è l'ABC di una stagione che sia ricca di successi. Molte cose hanno funzionato, abbiamo fornito prestazioni anche migliori rispetto a quella vista contro la Fiorentina, però è stata un'ottima gara e davanti ai nostri tifosi. Kamara è uno dei nostri giocatori più esperti ed è un elemento positivo in spogliatoio, c'è bisogno anche di ragazzi così, che possano rilassare l'atmosfera. Ha compiuto gli anni, è tornato a dispozione e ora sta bene, è stata una bella settimana anche per lui".

Senza Bertola la coperta in difesa è corta:
"Sicuramente l'infortunio di Bertola non è una bella notizia. Abbiamo fuori anche Solet, che speriamo di riavere contro la Juventus, anche Atta era acciaccato ed è tornato, ma non vogliamo rischiare. Il sistema difensivo che stiamo usando di più è quello a tre, ma non ci sarebbero problemi a difendere a quattro. Vedremo. Mlacic è un ragazzo dal grande potenziale e considerando la sua età è maturo, non avrei problemi a gettarlo nella mischia tenendo conto che non possiamo sapere come giocherà, fa parte di un percorso di crescita. Abbiamo qualche ragazzo in meno in difesa e quindi forse c'è anche meno da pensare sulle scelte, l'unico dubbio è se difendere a tre o a quattro, vedremo come evolverà la partita".

Come stanno Atta e Davis?
"Atta si è allenato in settimana ed è convocabile. Davis si è visto quanto sia un giocatore importante, non ha avuto problemi nel corso dei minuti giocati quindi ci sarà, così come Zaniolo. Tranne Bertola, Solet e Zanoli ci saranno tutti".

Andare a replicare il 3-4-2-1 dell'Atalanta e visto a volte qui è un'opzione?
"Sicuramente il 3-4-2-1 è uno schieramento interessante a livello difensivo e in attacco, bisogna lavorare in maniera intensa per attuarlo. E' un sistema di gioco con cui abbiamo fornito prestazioni interessanti con Ekkelenkamp e Atta dietro a una punta. Ora c'è anche Zaniolo, che è un giocatore che in campo può fare tante cose. Contro la Fiorentina abbiamo fornito una buona prestazione anche giocando con due attaccanti. Dobbiamo lavorare bene quando non si ha il pallone, bisogna scalare bene in fase di non possesso, affrontiamo l'Atalanta che è una squadra molto forte, con una rosa di qualità, che sa cambiare gioco rapidamente, giocare diretto con gli attaccanti, giocano bene con gli esterni. Bisognerà lavorare bene in fase difensiva mettendoli in difficoltà, costringendoli a difendere di più. L'equilibrio mostrato all'andata è stato importante e dobbiamo replicarlo.

