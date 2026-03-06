TMW
È sempre più il Milan di Cardinale: domani a Milanello darà la carica pre-derby
È sempre più il Milan di Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird aveva dato segnali inconfutabili riguardo alla volontà di essere maggiormente vicino alla squadra di Massimiliano Allegri. Già nelle scorse settimane aveva iniziato ad abituare tutti alla sua presenza al fianco dei giocatori, oltre che liberarsi fuori dal campo dai vincoli con Elliott.
Come raccolto da TMW, per domani è prevista la visita alla squadra per dare la carica a Leao e compagni alla vigilia del derby contro l'Inter. Derby nel quale sarà poi presente per dare il suo sostegno. Si tratterà, in tal caso, della terza visita in meno di 50 giorni dopo i blitz di gennaio e metà febbraio (tra Milanello e la Lega).
