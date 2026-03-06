Udinese, Runjaic: "Atta ha recuperato. Bertola e Solet? Speriamo di averli con la Juve"

"Atta si è allenato in settimana ed è convocabile”. Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha fatto il punto sulle condizioni della sua squadra in vista della partita con l’Atalanta: “Davis si è visto quanto sia un giocatore importante, non ha avuto problemi nel corso dei minuti giocati quindi ci sarà, così come Zaniolo. Tranne Bertola, Solet e Zanoli ci saranno tutti".

Spazio poi al ko di Bertola: "Sicuramente non è una bella notizia, speriamo di riaverlo contro la Juventus. Abbiamo fuori anche Solet, che speriamo di riavere anche lui contro la Juventus, anche Atta era acciaccato ed è tornato, ma non vogliamo rischiare. Il sistema difensivo che stiamo usando di più è quello a tre, ma non ci sarebbero problemi a difendere a quattro. Vedremo.

Mlacic? È un ragazzo dal grande potenziale e considerando la sua età è maturo, non avrei problemi a gettarlo nella mischia tenendo conto che non possiamo sapere come giocherà, fa parte di un percorso di crescita. Abbiamo qualche ragazzo in meno in difesa e quindi forse c'è anche meno da pensare sulle scelte, l'unico dubbio è se difendere a tre o a quattro, vedremo come evolverà la partita".

La conferenza stampa di Runjaic