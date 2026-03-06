Lecce, prosegue la preparazione in vista della Cremonese: Berisha e Gandelman a parte
Il Lecce è sceso in campo nel pomeriggio di oggi per una nuova sessione di allenamento presso il centro sportivo di Acaya, proseguendo così la preparazione in vista della sfida salvezza contro la Cremonese, in programma al Via Del Mare nel Lunch Match di domenica.
Per quanto riguarda la situazione dell’infermeria, alla seduta odierna non ha preso parte Camarda. Berisha e Gandelman hanno invece svolto un programma di lavoro personalizzato, gestendo i carichi in maniera differenziata rispetto al resto del gruppo. Giornata di riposo, infine, per Gaspar, che non ha partecipato all’allenamento.
Il programma della squadra proseguirà nella giornata di domani, quando il Lecce tornerà nuovamente ad allenarsi al mattino per la consueta seduta di rifinitura, l’ultima prima del prossimo impegno.