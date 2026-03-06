Atalanta-Udinese, le probabili formazioni: Musah ha chance, possibile esordio dal 1' per Mlacic

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Udinese (Sabato 7 marzo, ore 18.00, arbitra Rapuano, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta non si ferma tra campionato e coppe varie, ma contro l'Udinese l'obiettivo sarà quello di vincere per salire ancora in classifica. 3-4-2-1 per i bergamaschi con qualche cambio in più considerando la sfida contro il Bayern. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Ahanor, Djimsiti e il primo ballottaggio tra Kossounou e Kolasinac; a centrocampo Musah potrebbe far rifiatare De Roon mentre Pasalic scalpita per una maglia da titolare; sulle fasce potrebbero esserci chance per Bellanova a destra con Zappacosta spostato a sinistra. Davanti un misto di ballottaggi e conferme: a destra Sulemana e Samardzic si contendono il posto, Zalewski confermato a sinistra e davanti Gianluca Scamacca. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si prepara ad affrontare l’Atalanta in trasferta. Si va ad aggiungere Bertola alla lista degli acciaccati e quindi mister Runjaic dovrà effettuare qualche variazione in difesa, recuperato invece Atta, che ancora non è al meglio e partirà dalla panchina. Nel 3-5-2 iniziale in porta ci sarà Okoye, con davanti a lui il possibile esordio di Mlacic al centro della retroguardia, affiancato da Kabasele e Kristensen. Sulle fasce Ehizibue e Zemura, con al centro Ekkelenkamp, Karlstrom e Piotrowski, che può sostituire anche per questa gara Atta. Davanti la coppia d’attacco sarà formata da Zaniolo e Davis. (da Udine, Davide Marchiol)