Udinese, Inler: "Zaniolo è speciale, sta andando molto bene. È venuto qui pronto"

Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, si è espresso chiaramente su quelli che sono i suoi compiti nel corso dell'intervista rilasciata a Ekonomi Manset: "Chiunque può trasferirsi, ma penso che la cosa più importante sia preparare il giocatore per il prossimo. Non finisce solo con il trasferimento. Devi anche preparare il giocatore. Dato che vengo dal calcio, devo spiegarli correttamente. Gli attuali direttori sportivi sono molto moderni. Guardano dentro il campo, fuori dal campo, l'allenamento e la partita. Questi sono molto importanti in Italia. Tutta la mia attenzione è sull'Udinese in questo momento. Sono in un posto molto importante in Europa. Le dinamiche nel calcio sono diverse, ma come ho detto, se faccio il mio lavoro, faccio sempre il 100%. Quando vedo qualcosa, mi metto dietro. Anche l'Udinese lo voleva così".

Come sta andando con Zaniolo?

"Siamo sempre in contatto perché un giocatore speciale e grande. Naturalmente, ha anche degli obiettivi. Lo conoscevo già prima. Molto maturo, molto professionale. Essere all'Udinese è anche la sua occasione. Ci incontriamo tutti i giorni. Se ha un problema, ne discutiamo immediatamente. Sta andando molto bene in questo momento. È venuto qui pronto. La Serie A è un campionato molto fisico e molto tattico. Ha anche segnato il suo gol, spero che sarà ancora meglio in futuro".

Lo riscatterete?

"L'opzione dipende da noi, dal giocatore e dalle prestazioni. Possiamo decidere questo alla fine della stagione. Il giocatore dà una buona prestazione, i club dicono 'ok', il giocatore sarà trasferito se vuole, ma è attualmente in prestito. L'Udinese ha diritto a un'opzione di acquisto".

Le interessa qualche giocatore turco?

"Ci sono giocatori di grande talento in Turchia. Ci sono alcuni giovani, ma non posso nominarli ora. La cosa più importante per me è la mia esperienza in Turchia. I giovani lì sono molto talentuosi, ma c'è un problema per l'Italia. La nostra squadra è piena in questo momento. Pertanto, questa situazione è un po' fastidiosa, ma se abbiamo un posto domani, il giorno dopo, ovviamente, vorrei convincere il presidente e portare un calciatore turco all'Udinese".

Qual è il livello vostro e della Serie A?

"L'Udinese ha una storia che va avanti con la famiglia Pozzo da 40 anni. Ha lottato in Serie A per 30 anni. Dà sempre una possibilità ai giovani, li migliora e poi li vende a club più grandi. Sono stato all'Udinese dal 2007 al 2011 e poi mi sono trasferito al Napoli. I buoni giocatori vengono ogni anno. Poi, ovviamente, i grandi club lo afferrano. Non mettiamo pietre su di loro, li aiutiamo. Non abbiamo iniziato male quest'anno. Ogni partita in Serie A è molto difficile. Tutti possono battersi a vicenda. La competizione è molto buona. Sta andando abbastanza bene in questo momento. Nomi come Buksa e Zaniolo sono appena arrivati. Sono anche molto professionali e lavorano molto bene. I giocatori stanno migliorando, c'è bisogno di tempo".