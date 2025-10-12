Inler al Portugal Football Summit con Tiago Pinto: "Bello potermi confrontare con lui"

Nelle scorse ore Gokhan Inler, direttore sportivo dell'Udinese, ha partecipato a un evento di addetti ai lavori in Portogallo, il Portugal Football Summit, evento dallo sguardo internazionale che è dedicato all’innovazione e allo sviluppo dell’industria calcistica e ha radunato presso il centro sportivo della Federazione lusitana centinaia di atleti, dirigenti, club, federazioni e aziende da tutto il mondo.

Tra gli altri, era presente anche Tiago Pinto, 'padrone di casa' oggi al Bournemouth in Premier League ma che nel suo curriculum vanta anche un trascorso in Serie A, nella squadra mercato della Roma.

Il sito dell'Udinese riporta alcune dichiarazioni del suo direttore sportivo: "È stato un onore poter rappresentare l’Udinese ad un evento così prestigioso al quale hanno partecipato grandi professionisti. - ha affermato Gokhan Inler a margine del summit - Ringrazio la Federazione portoghese dell’invito. Ho avuto modo di poter portare la mia esperienza da ex calciatore e da dirigente su uno dei palcoscenici più importanti d’Europa, confrontandomi con altri grandi manager come Tiago Pinto. Il tutto illustrando il modello Udinese che, a livello mondiale, rappresenta una vera e propria eccellenza. Il nostro modello di scouting abbinato ai grandi traguardi raggiunti fuori dal campo in termini di sostenibilità e il lavoro fatto con il gioiello Bluenergy Stadium ci qualifica nel mondo e ci rende un club moderno e innovativo".