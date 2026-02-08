Udinese, Bayo titolare. Runjaic: "Zaniolo, non è al 100%, ma lo vedremo in campo"

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Lecce valevole per la 24^ giornata di Serie A.

Le sue prime dichiarazioni: "La base della partita é vincere i duelli. Sara una partita difficile perché il Lecce ha bisogno di punti. In questo momento siamo soddisfatti dei risultati che abbiamo raggiunto ma i nostri obiettivi non cambiano. Guardiamo partita per partita, vogliamo migliorare il nostro gioco e i nostri giocatori dimostrando stabilità".

Un commento sulle sue scelte, in particolare per quanto riguarda l'attacco: "Abbiamo giocato bene nelle ultime due partite, oggi senza Davis sarà un po' diverso. Ho scelto Bayo perché Zaniolo non è ancora al 100% ma lo vedremo in campo di sicuro”.