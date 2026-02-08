Udinese, Runjaic ancora critico con il campo di Lecce: “Impossibile fare due passaggi di fila”

Kosta Runjaic non ha per niente gradito il terreno di gioco del Via del Mare. Oltre ad averlo criticato in conferenza stampa, l’allenatore dell’Udinese ha espresso anche a Dazn le proprie perplessità, dopo il ko di Lecce: “La partita era come ce l’aspettavamo, piuttosto brutta. Il campo era in pessime condizioni, quasi impossibile fare un paio di passaggi di fila. Però questo vale per entrambe, non è un alibi. Per me sarebbe stato un classico pareggio, ma abbiamo perso il controllo della palla e non siamo riusciti a essere puliti, abbiamo perso tanti duelli. Il calcio di punizione alla fine ha cambiato le cose”.

Cosa può cambiare una partita del genere nel vostro percorso?

“Niente. Perché dovrebbe cambiare qualcosa? Continueremo a lavorare come facciamo, cercando di fare meglio nelle prossime partite.

Non ci aspettavamo di distruggere il Lecce, non è una squadra semplice da sfidare, soprattutto a casa dove ha il supporto dei propri tifosi. Purtroppo non siamo riusciti a prendere i tre punti”.