Live TMW Udinese, Runjaic: "Non è stata una bella partita da vedere"

Kosta Runjaic parla ai microfoni della sala stampa del "Via del Mare" al termine di Lecce-Udinese.

17.00- Il tecnico bianconero è atteso ai microfoni dei giornalisti.

17.10- Inizia la conferenza stampa di Runjaic.

Cosa non è andato oggi?

"Era esattamente la partita che ci aspettavamo, il Lecce giocava molto sulle seconde palle. Il livello del terreno di gioco è stato bassissimo, non al livello della Serie A. Non era facile giocare dal basso. Il Lecce ha fatto bene, dal mio punto di vista non è stata una partita bella da vedere. Avrei preferito pareggiare e portare a casa un punto ma non è andata così. Pensiamo alla prossima contro il Sassuolo".

Quanto pesa l'assenza di Davis?

"Ci è mancato, stava attraversando un ottimo periodo di forma, ma dobbiamo adattarci. Ho preferito iniziare con Bayo, perché Zaniolo non era al 100%, sicuramente starà meglio per la prossima partita. A causa del tipo di partita, con tante palle lunghe, non è stato facile per Bayo. Non siamo felici del risultato e della gestione di alcuni momenti della partita, ma questo è il calcio".

17.15- Finisce la conferenza stampa.