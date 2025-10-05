TMW
Udinese, Kristensen out con il Cagliari: risentimento muscolare per il difensore
Assenza dell'ultima ora in casa Udinese. Thomas Kristensen non sarà a disposizione per la partita che la squadra di Kosta Runjaic disputerà fra poco più di trequarti d'ora al Bluenergy Stadium. Il difensore danese ha riscontrato un risentimento muscolare per cui verrà valutato in settimana.
