Di Michele sull'Udinese: "Ho visto andare in difficoltà anche Atta e Ekkelenkamp senza Davies"

David Di Michele, intervistato dal Messaggero Veneto, ha parlato così del momento dei bianconeri dopo l'ultima sconfitta: "Non so se il discorso europeo è definitivamente tamontato perché mancano ancora diverse giornate, ma a Lecce è stata una battuta d'arresto inaspettata e inattesa da tutti, anche se può starci per come è stata affrontata la partita, ovvero con una certa superficialità".

Sul ko di Lecce: "Credo che una sconfitta del genere debba far capire soprattutto come dovranno essere affrontate le prossime partite contro le pericolanti, e da questa prospettiva può essere stata una lezione da tesorizzare. Tornando al treno per l'Europa, diciamo che nel viaggio peseranno anche le assenze perché adesso come adesso l'Udinese paga un po' le ristrettezze d'organico in attacco".

A pesare più di tutte è sicuramente l'assenza di Davis: "Tralasciando la qualità dell'inglese, e lo stato di forma che aveva, ho visto andare in difficoltà anche Atta e Ekkelenkamp senza di lui. I centrocampisti ne hanno quindi risentito e quindi il peso della sua assenza è stato grandissimo".