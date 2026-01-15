TMW Udinese, movimenti in uscita: da Brenner-Vasco da Gama a Rui Modesto, il punto

L'Udinese si muove sul mercato di gennaio, anche sul fronte delle uscite. Ci sono stati contatti il Vasco da Gama per la cessione a titolo definitivo di Brenner. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW c'è da limare la distanza per la cifra, visto che il club friulano lo valuta 6 milioni di euro e il club brasiliano era partito da una richiesta di prestito con opzione.

Anche Rui Modesto può partire: oltre che dal Copenhagen, il suo nome è apprezzato in Polonia - in estate c'è stato un tentativo del Rakow, su tutti - oltre che nella Serie B italiana. Da capire quanto il giocatore sia propenso a scendere di categoria. Iker Bravo è ufficialmente andato in prestito al Las Palmas: l'attaccante ha voluto il ritorno in Patria, in Italia il suo profilo era apprezzato anche dal Palermo.

Damian Pizarro è rientrato dal Le Havre ed ora cerca una nuova sistemazione in prestito, per avere spazio. Un percorso simile lo farà Goncalo Esteves, chiuso all'Alverca: anche lui potrebbe presto rientrare e poi ripartire da un nuovo prestito. Da capire infine cosa potranno fare Vakoun Bayo e Razvan Sava in caso di offerte. Il primo è valutato circa 6 milioni di euro dal club e potrebbe continuare a giocarsi le sue carte con Runjaic dopo il primo periodo di ambientamento in Italia.