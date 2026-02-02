Udinese-Roma 1-0, le pagelle: Ekkelenkamp ancora decisivo, Malen non punge

Risultato finale: Udinese-Roma 1-0

UDINESE

Okoye 7 – Prestazione di alto livello per il portiere friulano, che si dimostra decisivo in più circostanze durante l'arco della gara. Reattivo su Atta con una parata importante, risponde presente anche su Wesley e compie un vero miracolo finale sulla girata ravvicinata di Mancini, salvando il risultato con un intervento prodigioso che vale i tre punti.

Solet 6,5 – Centrale roccioso che guida con personalità il reparto arretrato bianconero, annullando le offensive giallorosse con tempismo e intelligenza tattica. Preciso negli anticipi e dominante nei contrasti aerei, sfiora anche la rete con un colpo sotto porta dopo la corta respinta di Svilar su cross di Ekkelenkamp.

Kristensen 6 – Solidità difensiva e capacità di lettura delle traiettorie caratterizzano la sua prova, pur con qualche sbavatura nella gestione del pallone. L'ammonizione rimediata per un intervento falloso condiziona parzialmente la seconda frazione, costringendolo a gestire con maggiore attenzione gli interventi nelle zone calde del campo.

Bertola 6 – Attento e concentrato per tutta la durata del suo impiego, chiude con ordine gli spazi centrali e accompagna l'azione quando richiesto. Buona prova difensiva del centrale che non concede varchi pericolosi agli attaccanti capitolini, mantenendo compattezza e disciplina tattica fino al momento della sostituzione. dal 79' Kabasele 6 – Entra nei minuti finali per blindare il risultato e ci riesce con applicazione difensiva, impegnando anche Svilar con un colpo di testa smarcante pericoloso che il portiere giallorosso blocca in uscita.

Ehizibue 6 – Spinta costante sulla corsia destra e buona propensione offensiva caratterizzano la sua prestazione, anche se manca di precisione nei cross decisivi. Prezioso in fase di ripiegamento quando la Roma alza il baricentro, recupera palloni importanti e fornisce una prestazione di sostanza senza strafare.

Karlstrom 6 – Equilibrio e geometrie precise a centrocampo per il regista bianconero, che fa girare palla con lucidità e distribuzione puntuale. La sua regia ordinata permette all'Udinese di controllare i ritmi della gara, offrendo soluzioni semplici ma efficaci per uscire dal pressing avversario e impostare le ripartenze.

Miller 5,5 – Prestazione sufficiente ma non esente da errori tecnici che potevano costare caro alla squadra. Perde palloni sanguinosi in zona nevralgica e si fa ammonire per fallo su El Aynaoui, dimostrando ancora un po' di acerbità nel gestire i momenti delicati della partita. dal 79' Zarraga s.v.

Zemura 5,5 – Corsa e spinta sulla fascia mancina, ma in fase difensiva lascia troppi spazi a Celik che sfrutta le disattenzioni per creare superiorità numerica. L'ammonizione rimediata conferma una prestazione non sempre attenta quando si tratta di difendere, alternando buone iniziative offensive a distrazioni pericolose.

Ekkelenkamp 7,5 – Protagonista assoluto della serata con la rete decisiva, una punizione dalla distanza che, deviata dalla barriera, beffa Svilar e sblocca il match. Oltre al gol, l'olandese offre una prestazione di grande qualità con strappi in avanti, visione di gioco e capacità di inserimento, sfiorando anche il raddoppio nel finale su calcio piazzato. dal 91' Bayo s.v.

Atta 6,5 – Prestazione da protagonista per il centrocampista offensivo, che impegna subito Svilar con un tiro angolato dalla distanza e trascina i compagni con il suo strapotere fisico. Presenza costante nella metà campo avversaria, si rende pericoloso anche con un altro tentativo da fuori area che non trova lo specchio.

Davis 6 – Movimento e profondità sulla corsia mancina, crea la migliore occasione con un cross teso e preciso per Ekkelenkamp che viene intercettato in extremis da Mancini. L'ammonizione e il problema muscolare accusato costringono Runjaic al cambio anticipato, perdendo un riferimento offensivo importante.

dal 55' Gueye 6 – Entra per sostituire l'infortunato Davis e garantisce peso e presenza fisica in attacco, pur senza occasioni nitide da segnalare. L'ammonizione evidenzia l'intensità con cui entra nelle contese, fornendo comunque un contributo utile per mantenere il vantaggio acquisito. dal 91' Zaniolo s.v.

Kosta Runjaic 7 – Prepara perfettamente la gara sotto il profilo tattico e fisico, costruendo un'Udinese organizzata, aggressiva e padrona del campo per l'intera durata del match. Le scelte risultano azzeccate, dalla gestione del centrocampo al pressing alto che mette in difficoltà la costruzione romanista, conquistando tre punti pesantissimi contro una diretta concorrente.

ROMA

Svilar 7 – Prestazione maiuscola del portiere giallorosso, unico a salvarsi pienamente in una serata complicata per i suoi compagni. Decisivo su Atta con una parata sicura, sfortunato sul gol di Ekkelenkamp per la deviazione imprevedibile di Malen, risponde ancora presente su un'altra punizione dell'olandese e su Kabasele.

Mancini 6,5 – Ultimo a mollare in una difesa che fatica a contenere la fisicità dell'Udinese, compie un salvataggio straordinario in scivolata su Ekkelenkamp pronto a colpire a botta sicura. Causa involontariamente il fallo della punizione che porta al gol con una decisione arbitrale discutibile, sfiora il pareggio con una girata che solo un miracolo di Okoye nega.

Ndicka 5,5 – Ammonizione ingenua in avvio che condiziona pesantemente la sua gara, costringendolo a gestire con maggiore prudenza gli interventi. La struttura fisica e il dinamismo dell'attacco friulano lo mettono in difficoltà costante, faticando a trovare la giusta posizione difensiva nelle situazioni di uno contro uno.

Hermoso 5 – Prestazione impacciata e meno decisa del solito per il centrale spagnolo, che fatica visibilmente a tenere il passo dei centrocampisti offensivi bianconeri. La condizione fisica non ottimale si percepisce nei ritardi sulle chiusure e nella scarsa incisività negli anticipi, costringendo Gasperini al cambio prima del finale. dal 72' Ghilardi 6 – Gasperini gli preferisce Hermoso dall'inizio e il giovane difensore entra quando la partita è già compromessa, senza poter incidere realmente. Prestazione sufficiente senza particolari sbavature ma anche senza la possibilità di mostrare le qualità intraviste nelle precedenti uscite stagionali.

Celik 6 – Corsa e applicazione sulla fascia destra, prova a spezzare il pressing friulano creando superiorità numerica nella metà campo avversaria con inserimenti ripetuti. L'unico a tentare la giocata personale nei momenti di difficoltà, chiude con ordine anche su Zemura con un intervento pulito in scivolata che ferma la progressione dell'avversario. dal 79' Tsimikas s.v.

Cristante 6 – Baluardo della mediana giallorossa che prova a suonare la carica in un momento particolarmente delicato, garantendo presenza fisica e recuperi preziosi. Il gol annullato per il fuorigioco di Tsimikas rappresenta la beffa finale di una serata storta, vedendosi negare il merito di aver trovato la rete del possibile pareggio.

El Aynaoui 5 – Lentezza eccessiva in fase di impostazione e mancanza di pericolosità negli inserimenti offensivi caratterizzano una prova insufficiente. Costretto troppo spesso a rincorrere gli avversari, rischia di complicare le cose ai compagni con giocate azzardate e perde regolarità nei passaggi, ammonito per un intervento falloso. dal 79' Pisilli s.v.

Wesley 5,5 – Prova a salire in cattedra con cross dalla sinistra che però non vengono raccolti dai compagni, mancando di precisione nei momenti decisivi. Disordinato in fase di non possesso, impegna Okoye con una conclusione che il portiere respinge senza troppi problemi, mentre viene fermato sul nascere nelle sue progressioni offensive.

Soulé 5 – Prestazione deludente per il trequartista argentino, la cui tecnica non fa la differenza in una serata caratterizzata da errori e letture sbagliate. Manca completamente la sintonia con Malen, come dimostra il tiro al volo che si perde ampiamente a lato, pur mostrando qualche giocata interessante con un dribbling secco e cross teso. dal 79' Vaz s.v.

Pellegrini 5,5 – Non sfigura nel ruolo di trequartista nonostante una partita complicata per tutto il reparto offensivo capitolino, garantendo spirito di sacrificio e senso di appartenenza. Meno brillante rispetto alla prestazione di Atene, limita i danni con applicazione difensiva ma senza creare pericoli concreti alla porta di Okoye, ammonito durante la gara. dal 67' Venturino 6 – Ingresso positivo del giovane centrocampista, che porta voglia, intensità e intuizioni interessanti. Mette un pallone invitante da calcio d'angolo che Malen sfiora solo di testa, mancando solo la stoccata vincente per completare una prestazione di sostanza e carattere.

Malen 5 – Serata da dimenticare per l'attaccante olandese, arginato costantemente dai difensori bianconeri che non gli concedono spazio per girarsi. Sbaglia praticamente tutto negli ultimi venti metri, come evidenzia il tentativo deviato dalla difesa, e causa involontariamente la deviazione decisiva sulla punizione di Ekkelenkamp che vale il gol bianconero.

Gian Piero Gasperini 5 – Scelte discutibili in difesa con Hermoso dal primo minuto nonostante la condizione non ottimale, l'assenza di Dybala si sente pesantemente sull'economia offensiva della squadra. Fatica a cambiare la gara in corso d'opera con cambi tardivi che non incidono, nervoso per il fallo fischiato da Mancini che porta alla punizione vincente di Ekkelenkamp in una serata che frena la corsa Champions.