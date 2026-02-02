Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Udinese-Roma 1-0, le pagelle: Ekkelenkamp ancora decisivo, Malen non punge

Udinese-Roma 1-0, le pagelle: Ekkelenkamp ancora decisivo, Malen non pungeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:50Serie A
Andrea Carlino

Risultato finale: Udinese-Roma 1-0

UDINESE
Okoye 7 – Prestazione di alto livello per il portiere friulano, che si dimostra decisivo in più circostanze durante l'arco della gara. Reattivo su Atta con una parata importante, risponde presente anche su Wesley e compie un vero miracolo finale sulla girata ravvicinata di Mancini, salvando il risultato con un intervento prodigioso che vale i tre punti.

Solet 6,5 – Centrale roccioso che guida con personalità il reparto arretrato bianconero, annullando le offensive giallorosse con tempismo e intelligenza tattica. Preciso negli anticipi e dominante nei contrasti aerei, sfiora anche la rete con un colpo sotto porta dopo la corta respinta di Svilar su cross di Ekkelenkamp.

Kristensen 6 – Solidità difensiva e capacità di lettura delle traiettorie caratterizzano la sua prova, pur con qualche sbavatura nella gestione del pallone. L'ammonizione rimediata per un intervento falloso condiziona parzialmente la seconda frazione, costringendolo a gestire con maggiore attenzione gli interventi nelle zone calde del campo.

Bertola 6 – Attento e concentrato per tutta la durata del suo impiego, chiude con ordine gli spazi centrali e accompagna l'azione quando richiesto. Buona prova difensiva del centrale che non concede varchi pericolosi agli attaccanti capitolini, mantenendo compattezza e disciplina tattica fino al momento della sostituzione. dal 79' Kabasele 6 – Entra nei minuti finali per blindare il risultato e ci riesce con applicazione difensiva, impegnando anche Svilar con un colpo di testa smarcante pericoloso che il portiere giallorosso blocca in uscita.

Ehizibue 6 – Spinta costante sulla corsia destra e buona propensione offensiva caratterizzano la sua prestazione, anche se manca di precisione nei cross decisivi. Prezioso in fase di ripiegamento quando la Roma alza il baricentro, recupera palloni importanti e fornisce una prestazione di sostanza senza strafare.

Karlstrom 6 – Equilibrio e geometrie precise a centrocampo per il regista bianconero, che fa girare palla con lucidità e distribuzione puntuale. La sua regia ordinata permette all'Udinese di controllare i ritmi della gara, offrendo soluzioni semplici ma efficaci per uscire dal pressing avversario e impostare le ripartenze.

Miller 5,5 – Prestazione sufficiente ma non esente da errori tecnici che potevano costare caro alla squadra. Perde palloni sanguinosi in zona nevralgica e si fa ammonire per fallo su El Aynaoui, dimostrando ancora un po' di acerbità nel gestire i momenti delicati della partita. dal 79' Zarraga s.v.

Zemura 5,5 – Corsa e spinta sulla fascia mancina, ma in fase difensiva lascia troppi spazi a Celik che sfrutta le disattenzioni per creare superiorità numerica. L'ammonizione rimediata conferma una prestazione non sempre attenta quando si tratta di difendere, alternando buone iniziative offensive a distrazioni pericolose.

Ekkelenkamp 7,5 – Protagonista assoluto della serata con la rete decisiva, una punizione dalla distanza che, deviata dalla barriera, beffa Svilar e sblocca il match. Oltre al gol, l'olandese offre una prestazione di grande qualità con strappi in avanti, visione di gioco e capacità di inserimento, sfiorando anche il raddoppio nel finale su calcio piazzato. dal 91' Bayo s.v.

Atta 6,5 – Prestazione da protagonista per il centrocampista offensivo, che impegna subito Svilar con un tiro angolato dalla distanza e trascina i compagni con il suo strapotere fisico. Presenza costante nella metà campo avversaria, si rende pericoloso anche con un altro tentativo da fuori area che non trova lo specchio.

Davis 6 – Movimento e profondità sulla corsia mancina, crea la migliore occasione con un cross teso e preciso per Ekkelenkamp che viene intercettato in extremis da Mancini. L'ammonizione e il problema muscolare accusato costringono Runjaic al cambio anticipato, perdendo un riferimento offensivo importante.

dal 55' Gueye 6 – Entra per sostituire l'infortunato Davis e garantisce peso e presenza fisica in attacco, pur senza occasioni nitide da segnalare. L'ammonizione evidenzia l'intensità con cui entra nelle contese, fornendo comunque un contributo utile per mantenere il vantaggio acquisito. dal 91' Zaniolo s.v.

Kosta Runjaic 7 – Prepara perfettamente la gara sotto il profilo tattico e fisico, costruendo un'Udinese organizzata, aggressiva e padrona del campo per l'intera durata del match. Le scelte risultano azzeccate, dalla gestione del centrocampo al pressing alto che mette in difficoltà la costruzione romanista, conquistando tre punti pesantissimi contro una diretta concorrente.

ROMA
Svilar 7 – Prestazione maiuscola del portiere giallorosso, unico a salvarsi pienamente in una serata complicata per i suoi compagni. Decisivo su Atta con una parata sicura, sfortunato sul gol di Ekkelenkamp per la deviazione imprevedibile di Malen, risponde ancora presente su un'altra punizione dell'olandese e su Kabasele.

Mancini 6,5 – Ultimo a mollare in una difesa che fatica a contenere la fisicità dell'Udinese, compie un salvataggio straordinario in scivolata su Ekkelenkamp pronto a colpire a botta sicura. Causa involontariamente il fallo della punizione che porta al gol con una decisione arbitrale discutibile, sfiora il pareggio con una girata che solo un miracolo di Okoye nega.

Ndicka 5,5 – Ammonizione ingenua in avvio che condiziona pesantemente la sua gara, costringendolo a gestire con maggiore prudenza gli interventi. La struttura fisica e il dinamismo dell'attacco friulano lo mettono in difficoltà costante, faticando a trovare la giusta posizione difensiva nelle situazioni di uno contro uno.

Hermoso 5 – Prestazione impacciata e meno decisa del solito per il centrale spagnolo, che fatica visibilmente a tenere il passo dei centrocampisti offensivi bianconeri. La condizione fisica non ottimale si percepisce nei ritardi sulle chiusure e nella scarsa incisività negli anticipi, costringendo Gasperini al cambio prima del finale. dal 72' Ghilardi 6 – Gasperini gli preferisce Hermoso dall'inizio e il giovane difensore entra quando la partita è già compromessa, senza poter incidere realmente. Prestazione sufficiente senza particolari sbavature ma anche senza la possibilità di mostrare le qualità intraviste nelle precedenti uscite stagionali.

Celik 6 – Corsa e applicazione sulla fascia destra, prova a spezzare il pressing friulano creando superiorità numerica nella metà campo avversaria con inserimenti ripetuti. L'unico a tentare la giocata personale nei momenti di difficoltà, chiude con ordine anche su Zemura con un intervento pulito in scivolata che ferma la progressione dell'avversario. dal 79' Tsimikas s.v.

Cristante 6 – Baluardo della mediana giallorossa che prova a suonare la carica in un momento particolarmente delicato, garantendo presenza fisica e recuperi preziosi. Il gol annullato per il fuorigioco di Tsimikas rappresenta la beffa finale di una serata storta, vedendosi negare il merito di aver trovato la rete del possibile pareggio.

El Aynaoui 5 – Lentezza eccessiva in fase di impostazione e mancanza di pericolosità negli inserimenti offensivi caratterizzano una prova insufficiente. Costretto troppo spesso a rincorrere gli avversari, rischia di complicare le cose ai compagni con giocate azzardate e perde regolarità nei passaggi, ammonito per un intervento falloso. dal 79' Pisilli s.v.

Wesley 5,5 – Prova a salire in cattedra con cross dalla sinistra che però non vengono raccolti dai compagni, mancando di precisione nei momenti decisivi. Disordinato in fase di non possesso, impegna Okoye con una conclusione che il portiere respinge senza troppi problemi, mentre viene fermato sul nascere nelle sue progressioni offensive.

Soulé 5 – Prestazione deludente per il trequartista argentino, la cui tecnica non fa la differenza in una serata caratterizzata da errori e letture sbagliate. Manca completamente la sintonia con Malen, come dimostra il tiro al volo che si perde ampiamente a lato, pur mostrando qualche giocata interessante con un dribbling secco e cross teso. dal 79' Vaz s.v.

Pellegrini 5,5 – Non sfigura nel ruolo di trequartista nonostante una partita complicata per tutto il reparto offensivo capitolino, garantendo spirito di sacrificio e senso di appartenenza. Meno brillante rispetto alla prestazione di Atene, limita i danni con applicazione difensiva ma senza creare pericoli concreti alla porta di Okoye, ammonito durante la gara. dal 67' Venturino 6 – Ingresso positivo del giovane centrocampista, che porta voglia, intensità e intuizioni interessanti. Mette un pallone invitante da calcio d'angolo che Malen sfiora solo di testa, mancando solo la stoccata vincente per completare una prestazione di sostanza e carattere.

Malen 5 – Serata da dimenticare per l'attaccante olandese, arginato costantemente dai difensori bianconeri che non gli concedono spazio per girarsi. Sbaglia praticamente tutto negli ultimi venti metri, come evidenzia il tentativo deviato dalla difesa, e causa involontariamente la deviazione decisiva sulla punizione di Ekkelenkamp che vale il gol bianconero.

Gian Piero Gasperini 5 – Scelte discutibili in difesa con Hermoso dal primo minuto nonostante la condizione non ottimale, l'assenza di Dybala si sente pesantemente sull'economia offensiva della squadra. Fatica a cambiare la gara in corso d'opera con cambi tardivi che non incidono, nervoso per il fallo fischiato da Mancini che porta alla punizione vincente di Ekkelenkamp in una serata che frena la corsa Champions.

Articoli correlati
Udinese, Runjaic: "Tenuto molto bene il campo. Davis? Non sappiamo ancora" Udinese, Runjaic: "Tenuto molto bene il campo. Davis? Non sappiamo ancora"
Udinese, Runjaic: "Europa? Bello pensarci, ma restiamo con i piedi per terra" Udinese, Runjaic: "Europa? Bello pensarci, ma restiamo con i piedi per terra"
Roma, El Aynaoui: "Sapevamo che l'Udinese è squadra fisica, il gol ha indirizzato... Roma, El Aynaoui: "Sapevamo che l'Udinese è squadra fisica, il gol ha indirizzato la gara"
Altre notizie Serie A
Il Napoli pronto a chiudere un colpo dopo il gong. Domani visite e firma di Pereyra... Il Napoli pronto a chiudere un colpo dopo il gong. Domani visite e firma di Pereyra
Udinese, Runjaic: "Tenuto molto bene il campo. Davis? Non sappiamo ancora" Live TMWUdinese, Runjaic: "Tenuto molto bene il campo. Davis? Non sappiamo ancora"
Udinese, Runjaic: "Europa? Bello pensarci, ma restiamo con i piedi per terra" Udinese, Runjaic: "Europa? Bello pensarci, ma restiamo con i piedi per terra"
Roma, Gasperini: "Serata non fortunata, ma si gioca troppo. Ora recuperiamo gli infortunati"... Roma, Gasperini: "Serata non fortunata, ma si gioca troppo. Ora recuperiamo gli infortunati"
Roma, El Aynaoui: "Sapevamo che l'Udinese è squadra fisica, il gol ha indirizzato... Live TMWRoma, El Aynaoui: "Sapevamo che l'Udinese è squadra fisica, il gol ha indirizzato la gara"
Iling-Junior torna in Serie A: il nuovo acquisto del Pisa è arrivato in città. Le... TMWIling-Junior torna in Serie A: il nuovo acquisto del Pisa è arrivato in città. Le immagini
Napoli, dopo sei mesi si congeda il portiere Lattisi e va al Crotone UfficialeNapoli, dopo sei mesi si congeda il portiere Lattisi e va al Crotone
Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimo Probabili formazioniSerie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimo
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Nkunku, anche se scalpita Fullkrug
3 Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimo
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
5 Juventus, 6 mesi di contratto con opzione per Icardi: aveva detto sì. Ma l'affare è tramontato
Ora in radio
Repliche 20:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma resta dietro la Juve, l'Udinese aggancia la Lazio
Immagine top news n.1 L'Udinese ridimensiona la Roma: 1-0 firmato Ekkelenkamp, che parata di Okoye nel recupero
Immagine top news n.2 Atalanta, ceduto Lookman all'Atletico Madrid a titolo definitivo. Il comunicato
Immagine top news n.3 Milan, salta l’arrivo di Mateta: dopo ulteriori verifiche i rossoneri hanno fermato l'operazione
Immagine top news n.4 Leo Messi può tornare a casa: principio d'accordo con il Newell's per il 2027
Immagine top news n.5 Lazio, offerti 30 milioni all'Inter per Davide Frattesi: no dei nerazzurri
Immagine top news n.6 Verona, esonerato Paolo Zanetti. Ecco il comunicato del club
Immagine top news n.7 Milan, ore decisive per Mateta: il punto in attesa delle ulteriori visite mediche
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.2 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.3 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.4 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, Carnevali: “Bakola ragazzo tra i più interessanti. Berardi rimane da Nazionale”
Immagine news Serie A n.2 Evacuo: “Harrison e Solomon possono essere innesti funzionali per la Fiorentina”
Immagine news Serie A n.3 Riso: “Frattesi felice di rimanere all’Inter. Per Lucca la Premier è un’opportunità”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Napoli pronto a chiudere un colpo dopo il gong. Domani visite e firma di Pereyra
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Runjaic: "Tenuto molto bene il campo. Davis? Non sappiamo ancora"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Runjaic: "Europa? Bello pensarci, ma restiamo con i piedi per terra"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "Serata non fortunata, ma si gioca troppo. Ora recuperiamo gli infortunati"
Immagine news Serie A n.5 Roma, El Aynaoui: "Sapevamo che l'Udinese è squadra fisica, il gol ha indirizzato la gara"
Immagine news Serie A n.6 Iling-Junior torna in Serie A: il nuovo acquisto del Pisa è arrivato in città. Le immagini
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Blesa saluta e vola in Portogallo: ha firmato con il Rio Ave
Immagine news Serie B n.2 Bari, Moncini: "Voci sul mio conto erano vere, ma la società è stata chiara"
Immagine news Serie B n.3 SudTirol, Tonin: "Qui tutte le condizioni per esprimermi al meglio. Voglio la salvezza"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, rientra dal prestito il centrocampista Carlini. E viene ceduto al Venezia
Immagine news Serie B n.5 Bari, arriva il centrocampista Traore dal Southampton: questa la formula del trasferimento
Immagine news Serie B n.6 Bari, Di Cesare: "Spero di aver migliorato la rosa a disposizione di Longo. Dorval? Fondamentale"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Faggiano: "Rosa della Salernitana rinforzata. Antonucci ha esperienza e qualità"
Immagine news Serie C n.2 Foggia, Casillo: "Liguori era un colpo necessario. In due settimane fatti otto innesti"
Immagine news Serie C n.3 Bra, ha firmato lo svincolato Pretato. E arriva Scapin dalla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Union Brescia e Renate vincono nei posticipi: i risultati e la classifica aggiornata
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Barone e Natale in prestito in Serie D. Arriva il giovane Di Costanzo
Immagine news Serie C n.6 Ternana, arriva il difensore Lodovici dalla Virtus Verona. La formula
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Parma Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 A Canzi la Panchina d'Oro femminile: "Sono emozionato. Grazie alla Juve e alle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter, dopo sei mesi Van Dijk saluta e va in prestito in Germania: giocherà nell'Hoffenheim
Immagine news Calcio femminile n.3 Secondo innesto offensivo per la Juventus: arriva Capeta dallo Sporting CP
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, arriva un rinforzo in mezzo al campo dal Tottenham: ecco Csiki in prestito
Immagine news Calcio femminile n.5 Floe-Banusic fanno volare il Napoli: 2-1 in casa della Fiorentina in Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma, nuovo innesto per l'attacco: arriva Leskinen dal Norrkoping
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping