Il Napoli pronto a chiudere un colpo dopo il gong. Domani visite e firma di Pereyra
Nuovo acquisto in arrivo per il Napoli, che si assicura un giovanissimo attaccante argentino dal Boca Juniors. Come rivelato da Sky Sport, infatti, la compagine campana in casacca azzurra ha bloccato Milton Pereyra (17 anni), classe 2008 che nella giornata di domani è atteso alle visite mediche e alla successiva firma sul contratto con i partenopei.
Stando a quanto riferito dall'emittente satellitare, almeno inizialmente Pereyra dovrebbe allenarsi con la prima squadra, pur pensando a un suo impiego in prevalenza con la Primavera per le partite.
