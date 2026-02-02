Milan, ore decisive per Mateta: il punto in attesa delle ulteriori visite mediche

Le ultime ore di calciomercato vedranno ancora una volta il Milan protagonista, con la questione Jean-Philippe Mateta che ancora non ha visto il suo epilogo definitivo. Una trattativa, quella col Crystal Palace, che sarebbe formalmente già conclusa da un paio di giorni ma che ancora non è stata formalizzata.

Il Milan, come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri, ha deciso di prendersi ulteriore tempo per valutare nel dettaglio le condizioni dell'attaccante francese (nello specifico alcuni problemi alle ginocchia), con ulteriori visite mediche questa mattina a Londra che sono confermate anche da diversi media d'oltremanica fra cui The Athletic.

Nel caso in cui dovessero arrivare rassicurazioni importanti ecco che la trattativa andrà verso la fumata bianca. Contrariamente, se il Milan non dovesse essere convinto come l'estate scorsa con Boniface, ecco che l'operazione andrà verso lo stop. Ora decisive in un senso o nell'altro insomma, col Milan che nel frattempo ha trovato tutti gli accordi del caso con le parti in causa: per il Crystal Palace sarebbe pronto un assegno da oltre 30 milioni che con i bonus potrebbero toccare i 35. Per il giocatore, invece, già stampata una bozza di contratto che avrà validità 4 anni e mezzo, quindi 30 giugno 2030.