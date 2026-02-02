Udinese, Runjaic: "Europa? Bello pensarci, ma restiamo con i piedi per terra"

La Roma cede 1-0 al Bluenergy Stadium contro un'Udinese cinica e determinata. La rete di Ekkelenkamp a inizio ripresa, nata da una punizione deviata dalla barriera, decide una gara bloccata e combattuta in cui i friulani hanno imposto intensità, possesso palla e grande attenzione tattica per tutti i novanta minuti. La classifica sorride ai padroni di casa, che salgono a 32 punti agganciando la Lazio e portandosi a quattro lunghezze dalla zona Europa, mentre la formazione capitolina si ferma a quota 43 e scivola al quinto posto, scavalcata dalla Juventus nella corsa alla zona Champions.

Per Kosta Runjaic si tratta della prima vittoria in carriera contro la Roma, un successo che lo stesso tecnico tedesco aveva indicato come obiettivo alla vigilia della partita. L'allenatore bianconero ha analizzato la prestazione ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulla maturità della squadra, sull'infortunio di Davis e sulla crescita di Ekkelenkamp.

Mister, l'aveva detto alla vigilia di questa partita: con la Roma non aveva mai fatto punti, oggi ne sono arrivati tre per la prima volta. Una partita di grande capacità atletica, di grande attenzione, di grande intensità. C'è un aspetto su tutti che la inorgoglisce, che la rende orgoglioso di più di questa partita?

"Dal mio punto di vista abbiamo giocato un gioco serio, un gioco maturo. Abbiamo continuato come abbiamo giocato contro il Verona, quindi vogliamo avere più possesso e mantenere la Roma in difesa. Soprattutto la prima metà è andata molto bene. Dopo l'infortunio di Keenan Davis abbiamo avuto un po' di difficoltà, ma in generale sono molto felice e orgoglioso del team. Per i ragazzi non è stato un gioco facile, alla fine hai bisogno di un po' di fortuna, un grande salvataggio da Okoye e tutti questi tre punti. Penso che abbiamo meritato con difficoltà, tenendo la Roma molto occupata nella loro fase difensiva e poi ovviamente la capacità di essere intensi sempre durante i novanta minuti per cercare di vincere la partita".

Se le dico Europa che cosa pensa? Le fa paura o è giusto provarci?

"No, solo un momento. Mi sembra bello, 32 punti, ma penso che sia sensato non parlare di più di ora perché sappiamo quali squadre sono più alte di noi. È una lega forte, non è il nostro posto".

Vado sul singolo, su Jurgen Ekkelenkamp, e le chiedo quanto l'ha visto crescere e quali margini ha ancora questo ragazzo, perché le prestazioni iniziano ad essere costanti.

"Sì, sta diventando migliore e migliore. È in buona forma, ha un buon ritmo, sta lavorando molto per il team. È un giocatore che può giocare in posizioni diverse, numero 8, numero 10, e sono felice. Un buon momento e una buona formazione, i suoi tre gol sono fantastici. Durante la settimana sta facendo lo stesso, non sappiamo ancora come farà, ma oggi è un'ottima scelta. Non solo per la scelta, è un giocatore di squadra e ha sofferto molto per la squadra durante la fase difensiva e sono felice anche per il suo momento. Può giocare da 8, da 10, può ricoprire tante posizioni all'interno del campo e poi in questo momento è in un grande momento di forma, sta molto bene e quindi questo aspetto aiuta ancora di più a evidenziare tutte le sue qualità".