Live TMW Udinese, Runjaic: "Tenuto molto bene il campo. Davis? Non sappiamo ancora"

23.04 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro la Roma nella ventitreesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

23.31 - Inizia la conferenza stampa.



Una vittoria con la sua firma nelle scelte pre gara e nella lettura:

"La ringrazio, sono estremamente felice per la vittoria di questa sera, penso che soprattutto la prima frazione di gara sia stata buona. Volevamo mantenere un pressing alto. Abbiamo avuto un buon possesso palla, quello che per esempio ci è mancato contro l'Inter. Abbiamo creato presupposti interessanti, poi chiaramente dopo il gol bellissimo su punizione sapevamo che la Roma poteva uscire, dopo l'infortunio di Davis abbiamo fatto un po' più di fatica ma siamo riusciti a fare bene. Okoye ha fatto una grande parata. Una gara decisa anche dagli episodi, è la prima volta che vinco contro la Roma, abbiamo tenuto bene il campo. E' tornato Zaniolo, l'unica nota negativa è l'infortunio di Davis".

L'infortunio di Davis?

"Non sappiamo ancora nel dettaglio cosa gli sia successo, è un problema muscolare, è un giocatore che vive di esplosività. Ha lavorato molto per la squadra anche nell'ultimo periodo, ha dato un grande contributo. Ha giocato molto più della scorsa stagione purtroppo ora si è fermato. Fortunatamente è tornato ora Zaniolo e ho deciso di dargli un paio di minuti nel finale, magari avrebbe voluto giocare di più, ma questo ci mostra anche il suo lato emotivo e la sua voglia di aiutare l'Udinese. Bisogna però rispettare certe scelte, apprezzo la voglia di giocare, ma tutti si preoccupano per lui e non vogliamo rischiare. Con l'infortunio di Davis sarà ancora più importante e dopo l'infortunio ci ho pensato ancora di più su quando farlo entrare".

Ehizibue oggi ha dato tanto in ripiegamento:

"E' una buona osservazione, so che a volte può essere criticato, ma non bisogna essere così duri con lui. Nella scorsa stagione ha giocato molto, dando sempre tutto, è un giocatore che ha certe caratteristiche ed è un ragazzo molto diligente, oggi ha mostrato il suo lato migliore. Ha giocato contro Wesley che è un esterno forte, ha relegato in panchina Angelino che conosco da quando allenavo in Germania. Ehizibue non aveva giocato molto ultimamente, ma oggi ha reso un grande servizio alla squadra. Mi aspetto sia sostenuto in futuro. Non bisogna giudicarlo troppo velocemente, ha fatto bene questa sera, quando si vincono le partite la base è la fase difensiva, i nostri esterni di centrocampo hanno fatto bene. Zemura anche ultimamente ha giocato poco, ho pensato anche a sostituirlo perché non aveva ritmo, ma anche oggi ha dato tutto e penso sarà ancora più in forma per la prossima gara, tenendo conto che Kamara è infortunato, Zanoli ha finito la stagione, abbiamo anche pensato se Ehizibue e Zemura non avessero avuto fiato per finire la gara cosa avremmo potuto fare, c'è Arizala che ancora però non è pronto, buttarlo nella mischia stasera sarebba stato troppo. Sono felice della loro prestazione".



C'è stato qualche scema nuovo su corner oggi:

"In generale prepariamo sempre qualcosa di nuovo per le partite, chiaramente è importante crossare bene e avere il giusto timing nell'inserimento. Possiamo sfruttare ancora meglio i piazzati e lavorare sui dettagli".

23.42 - Finisce la conferenza stampa