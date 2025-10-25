Atalanta, Juric e il mal di gol: "Ci manca concretezza, aggiungiamo questo aspetto"

Il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna contro la Cremonese valevole per l’8^ giornata di Serie A.

La priorità è fare gol?

"La priorità è fare bene, ci manca concretezza e bisogna aggiungere questo aspetto".

De Roon da terzo dietro?

"Scelgo quelli che vedo meglio, al di là dell'età".

Tornano Bellanova e Zalewski.

"Hanno fatto un percorso giusto, adesso speriamo che entrino in forma e facciano bene".