Atalanta, Juric e il mal di gol: "Ci manca concretezza, aggiungiamo questo aspetto"
Il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna contro la Cremonese valevole per l’8^ giornata di Serie A.
La priorità è fare gol?
"La priorità è fare bene, ci manca concretezza e bisogna aggiungere questo aspetto".
De Roon da terzo dietro?
"Scelgo quelli che vedo meglio, al di là dell'età".
Tornano Bellanova e Zalewski.
"Hanno fatto un percorso giusto, adesso speriamo che entrino in forma e facciano bene".
