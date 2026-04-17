Udinese, Runjaic: "Obiettivo 50 punti, sarebbe uno step in avanti rispetto all'anno scorso"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato della prossima sfida al Parma durante la conferenza stampa di oggi rifiutando però di fare un bilancio della stagione appena trascorsa: "Dobbiamo concentrarci sul presente a cominciare dalla partita contro il Parma, sapremo quanti punti avremo a fine gara e ci concentreremo sulla gara seguente. Ovviamente l'obiettivo resta quello dei 50 punti, sarebbe uno step in avanti buono rispetto alla stagione passata. Bisogna cominciare dalla partita di domani facendo le cose giuste".

Poi un commento sull'emergente Gueye: "Nelle ultime due gare l'ho visto più tranquillo e sereno palla al piede in campo, si trova in un processo di crescita in cui rientrano diversi fattori. Non ci sono solo gli elementi classici, ma anche il lavoro a video, i minuti in campo, etc. Quando lo riterremo opportuno potrà anche giocare da titolare, non è una questione di età ma di maturazione, in futuro avrà più minuti. La Serie A non è un palcoscenico facile per i giovani e l'età è un fattore perché comunque i ragazzi hanno bisogno di tempo per maturare. Abbiamo una responsabilità sotto diversi aspetti e in questa annata abbiamo trovato un buon equilibrio, i ragazzi arrivati stanno crescendo, chi c'era l'anno scorso sta migliorando ulteriormente, alcuni ragazzi migliorano prima, altri dopo. Gueye è un ragazzo del 2006, ha appena compiuto 19 anni, viene dall'estero e da un altro percorso quindi di formazione, la Francia è diverso a livello di percorsi di crescita. Tenendo conto di questi elementi bisogna lavorare per migliorare. Anche Yamal è molto giovane ed è titolare nel Barcellona è vero, ma ovviamente ha un potenziale diverso, se Gueye avesse lo stesso potenziale probabilmente non sarebbe qui ma avrebbe un altro percorso di crescita".