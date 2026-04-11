Udinese, Runjaic: "Zaniolo? Ce ne prendiamo cura, lui e Atta hanno qualità diverse. Io felice qui"

Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo per 3-0 sul Milan a San Siro: “Sono molto contento di questa squadra, abbiamo vinto in uno stadio speciale. Sono tre punti arrivati dopo una partita difficile, stiamo migliorando in questo finale di stagione: giochiamo senza pressione e sono veramente felice di come lo stiamo facendo. Non è stata una partita così semplice, le dinamiche cambiano in un attimo in questo stadio, in questa fantastica atmosfera. Siamo riusciti a controllare la gara, è stato bravo anche Okoye con una parata fantastica e siamo stati efficaci nei contropiedi. Ora pensiamo alle prossime”.

Potreste chiudere con il miglior rendimento negli ultimi anni.

“Il nostro obiettivo era e continua a essere migliorare la classifica della scorsa stagione, quindi vogliamo fare 50 punti. Stiamo facendo dei passi avanti, ma è anche importante far crescere i giocatori, fare piccoli passi. Possiamo goderci il momento: abbiamo giocato una bella partita, con una grande squadra. Le altre analisi le faremo passo dopo passo. Sono felice qui, sono anche consapevole del fatto che dobbiamo essere concentrati fino alla fine”.

Cosa consiglierebbe a Zaniolo e agli altri talenti dell’Udinese?

“Sono il loro allenatore e ho figli, Atta è un giovane che sta migliorando di gara in gara, Zaniolo ha fatto un altro tipo di carriera e ha fatto un passo indietro. Ha trovato le condizioni perfette, ci prendiamo cura di lui e sta lavorando molto bene su se stesso. È chiaro che sono giocatori con altre qualità, ma il loro è un processo in corso: sono contento di quello che stanno facendo, vedremo. È anche normale che i giocatori che giocano buone stagioni siano discusse. Ma non ci pensiamo, ci confrontiamo sulla vittoria”.