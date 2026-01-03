Live TMW Udinese, Runjaic: "Perdiamo contro il Como per un rigore stupido. Rifarei tutte le scelte"

14.46 - Ekkelenkamp ha gettato nel cestino la colossale palla gol del pareggio, il Como ha marciato sopra il rigore di Da Cunha e l'Udinese è caduta al Sinigaglia 1-0. A breve Kosta Runjaic, allenatore bianconero, in conferenza stampa.

14.47 - Inizia la conferenza stampa: "Salve a tutti, auguri e buon anno prima di tutto. Poi siamo molto amareggiati, abbiamo perso troppe palle e non abbiamo giocato nel modo in cui avremmo dovuto contro il Como. Sappiamo del loro livello e del loro stile di gioco... comunque la buona cosa è stata il ritorno in campo nel secondo tempo. Abbiamo inserito Miller e ha giocato bene, poi abbiamo avuto più coraggio, maggior equilibrio: l'inizio di ripresa è stato molto buono. Abbiamo avuto buone occasioni per cambiare la partita, sarebbero potute essere. Mi aspettavo questo per tutta la partita. Alla fine perdiamo ancora per un rigore stupido".

C'è una scelta che non rifarebbe nella partita?

"No".

Udinese a corrente alternata. Come si spiega questa cosa?

"Gli alti e bassi fanno parte di un processo, con tanti cambiamenti. Qualcuno, come Zaniolo, è arrivato alla fine del mercato. Oggi in alcuni passaggi ci è mancato il nostro gioco, ma andiamo avanti. Lavoriamo ogni giorno, ma la prossima partita giochiamo contro il Torino e sarà dura. Allo stesso modo di oggi. Speriamo di giocare una partita migliore di oggi. Se comparate la nostra squadra con le altre, noi però dobbiamo performare con una qualità superiore. Senza possesso palla siamo andati malissimo, poi il Como ha tanti giocatori di qualità".

Padelli è diventato il portiere titolare dell'Udinese?

"No, non è cambiato niente. Okoye rimane il titolare, ma con la Lazio e oggi ha fatto un buon lavoro. In questo momento dà la saggezza che serve alla squadra in campo, però sono io che ho preso questa decisione. Vedremo come proseguirà la stagione".

14.58 - Finisce la conferenza stampa.

